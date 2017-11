El Dísop: «Espanya també roba als espanyols fiscalment catalans»

Aquesta notícia es va publicar originalment el 28/07/2012 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Alex Calçada és el rapper El Dísop



Àlex Calçada i Martínez, conegut amb el nom d’El Dísop al món del hip-hop, ha fet el pas a l’independentisme amb Àlex Calçada i Martínez, conegut amb el nom d’El Dísop al món del hip-hop, ha fet el pas a l’independentisme amb l’enregistrament d’una nova versió del seu ‘hit’ ‘Jo no sóc polac’. Si a la versió del 1999 cantava estrofes com "Per mi un nacionalista, no es més que un feixista, / Augmenta les fronteres i els peatges a l´autopista / No sóc ni marxista ni anarquista / Em cago en la dreta i en la esquerra separatista, que quedi clar" o "La meitat de Catalunya la forma el sud d'Espanya / els partits separatistes no se de què s'estranyen / amb declaracions estúpides que sempre porten cua / a la classe treballadora la independència se la sua" ara a la versió 2.0 canta "ens odien / ens difamen / no se n'amaguen", "no som nosaltres qui provoca la fissura / tisores / un nou mapa serà la millor cura", o "maleïts nacionalistes? / però si sou espanyolistes! / i ens tracteu als catalanistes / com si fóssim terroristes".

-Vostè ha fet un canvi ideològic important. Ens el pot explicar?



Sí, però el primer que vull dir és que jo no era espanyolista quan vaig escriure la primera versió del ‘Jo no sóc polac’, si de cas tenia una ideologia més utòpica, de pau i floretes. Em considerava ciutadà del món i no entenia les picabaralles del nacionalisme, però no m’he sentit mai espanyol.



-Va gravar la primera versió el 1999. Què ha passat d’aleshores ençà?



Que m’he adonat que visc a Catalunya i els impostos que pago m’agradaria que es quedessin aquí.



-Així, de cop?



No, jo vinc d’un entorn, el del hip-hop, en què sobretot em relacionava amb gent de Cornellà, l’Hospitalet, el Prat de Llobregat...



-I això que vostè vivia a Sarrià...



Si, vivia a Sarrià, però com sempre explico, hi vivia perquè la meva mare hi treballava de portera, però el meu entorn era un altre. I tot i que a casa parlava en català, amb els meus amics i l’entorn del hip hop de l’àrea metropolitana, el 95% o més de la gent parlava en castellà. En aquell entorn, parlar en català era de ‘rara avis’.



-I què va passar?



Doncs que l’any 2004 vaig anar a viure a Girona i des del 2010 que visc a Cassa de la Selva. Va ser tot un canvi, gairebé com anar a un altre país. Ara parlo català el 90% del temps i m’he adonat que visc a Catalunya. L’extraradi de Barcelona és molt diferent.



-Què el decideix a canviar la lletra del ‘Jo no sóc polac’?



Adonar-me que del 1999 a ara la meva manera de pensar ha canviat radicalment. I ja fa cosa d’un any vaig escriure la nova lletra, però no la vaig enregistrar perquè en aquell moment no tenia mitjans tècnics per fer-ho.



-I?



I ara m’he decidit a gravar-lo, perquè sóc molt aficionat al twitter i al perfil @apuntem, i les reaccions al foc de l’Alt Empordà em va donar tanta ràbia que em vaig decidir a gravar-la.



-I quin efecte espera?



Penso que hem de fer veure a la gent que la solució és marxar, i si la cançó serveix per a això, genial.



-I al seu entorn, quin efecte ha tingut que vostè s’hagi proclamat independentista?



Al meu entorn directe, a Cassà de la Selva i Girona, m’han encoratjat, tot i que la majoria són independentistes. Pel que fa al meu entorn anterior, alguns han flipat una mica, però ho han d’entendre, són els meus sentiments.



-I creu que arribarà a convèncer-los?



La clau és fer entendre a tota la gent xarnega com jo que quan siguem independents tot seguirà igual com ara, però que ja no ens fotran la cartera. I els espanyols fiscalment catalans cada cop veuen més que Espanya també els roba a ells.



-Vostè es reivindica com a xarnego?



Sí. El meu pare era de Múrcia i la meva mare d’Alcarràs, no passa res per ser xarnego. Jo tinc clar que vivim aquí i que a Espanya ens treuen els diners mentre que altra gent sense pagar el que paguem aquí té molts serveis que nosaltres no tenim, i no és el meu problema que Extremadura no tingui capacitat i iniciativa per viure dels seus recursos. A mi em sembla bé ser solidari, però amb els que ho necessiten de veritat i sense que em vinguin a dir que parli obligatòriament en castellà.



-Veu factible la independència a curt termini?



Primer cal que totes les forces independentistes s’ajuntin per tirar-ho endavant entre tots, perquè amb el vot dividit costarà. Però he de dir que no entenc els independentistes que voten CiU, per a mi CiU és com el PP però en català.



