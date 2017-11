El rapper El Disop es passa a l'independentisme

Aquesta notícia es va publicar originalment el 27/07/2012 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

El rapper barceloní el Disop (foto), que l'any 1999 va revolucionar el panorama hip hop català amb la inclusió del tema 'Jo no sóc polac' -un dels primers raps en català- al seu disc 'Cajas y bombos retumban en tu barrio' ha fet el pas a l'independentisme, segons es desprén de la nova versió que ha enregistrat d'aquell tema, 'Jo no sóc polac 2.0' Resident des del 2004 a Cassà de la Selva, Àlex Calçada i Martínez, autèntic nom d'El Disop, ha deixat enrera una lletra en la que reivindicava els seus origens catalans però que marcava distàncies amb l'independentisme amb estrofes com "La meitat de Catalunya la forma el Sud d'Espanya / els partits separatistes no se de què s'estranyen / amb declaracions estúpides que sempre porten cua / a la classe treballadora la independència se la sua" per oferir una nova versió amb una lletra que inclou estrofes com "ens odien / ens difamen / no se n'amaguen", "no som nosaltres qui provoca la fissura / tisores / un nou mapa serà la millor cura", o "maleïts nacionalistes? / però si sou espanyolistes! / i ens tracteu als catalanistes / com si fossim terroristes".La nova versió es clou amb les declaracions que Pepe Rubianes sobre la unitat d'Espanya en un programa televisiu.

