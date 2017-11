Albert Mas: «La gent s'està despertant»

He de dir, que lo meu no te cap merit, perque desde sempre he estat un independentista convençut. Desde sempre he votat CiU (malgrat que m'hagués agradat poder votar a CDC, sense UDC, als que no aguanto, pero van en el mateix lot)Queda clar, que soc liberal, i que no crec ni amb dretes ni amb esquerres, perque sempre he pensat, que eno existeixen. Existeix, la inteligencia, la honestedad, la eficiencia, la honorabilitat i la integritat... i aquets son valors transversals que no están mai ni en un extrém ni en l'altre, per tan, no existeix ni la dreta ni l'esquerra. Tradicionalment a Espanya, amb la poca tradició democrática que hi ha, la gent te tendencia a pensar que per no ser de dretes, s'ha de ser d'esquerres... i al final, la experiencia ens diu, que tan els que es consideren de dretes, com els que es consideren d'esquerres, cometen els mateixos errors que han rebut de la historia... Srs. a Espanya, ser de dretas, es ser un franquista de merda i defensar els valors franquistas, feixistes, o nazis... de sempre... i ser d'esquerres, es defensar també aquells valors marxistes, que ja han quedat abolits a tot el mon, per ineficients i fastigósos, pel que fa a las llibertats...Només desde un liberalisme il-lustrat, es pot tirar endevant un país i es aixó el que representa CDC... i per aixó els voto. El nostre President Mas, es l'home que ens portará fins a la independencia del país, perque es l'unic capaç de liderar-lo amb eficiencia i honestedad... i si encara no ho ha fet, es perque tal com ha dit un munt de vegades, pensa que Catalunya, no pot acavar fent el ridícul en aquest sentit, i necesita sentir el recolçament de mes gent, que la que ara hi ha disposada a donar-li el seu vot. Feu-li sentir aquet recolçament i ja veureu com aviat es ell qui agafa la bandera i es posa al capdevant de la manifestació per la Independencia.