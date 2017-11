Alejandro Alda: «Jo era espanyol per ignorància»

Aquesta notícia es va publicar originalment el 21/07/2012 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

El vendrellenc Alejandro Alda, nou independentista.

Els casos de Gerard Quintana Montserrat Nebrera no són aïllats. Catalans que mai havien pensat que defensarien la independència, s'adonen que esdevé una opció possible i/o probable, i se'n fan partidaris. Aquest seria el cas del lector deAlejandro Alda, de 18 anys, nascut al Vendrell (el Baix Penedès) i estudiant de segon curs del Grau d'Enginyeria de l'Energia.- No, de fet, no m'ho havia plantejat mai. Tenia alguns amics independentistes, però aquest pensament no era el que m'havien inculcat a casa.- A casa sempre havíem estat autonomistes, a més a més part de la meva família és castellana; de manera que defensava Catalunya com una comunitat autònoma espanyola, evidentment respectant la nostra cultura i l’autogovern.- Crec que amb el temps vaig desenvolupar un punt de vista propi. També vaig informar-me amb dades sobre temes com l'espoli fiscal o la marginació per part del govern central; a banda que va ser una època d’excessos per part d'Espanya -l'Estatut, la immersió lingüística, els incompliments amb la Generalitat... Tot aquest cúmul de fets em van obrir els ulls; per dir-ho d’alguna manera, jo era "espanyol per ignorància".- No puc parlar de dates concretes. No obstant, potser el punt clau va ser amb la sentència contra l’Estatut, quan vaig reflexionar: si la voluntat dels catalans no pot ser respectada dins d’Espanya, haurà de ser respectada fora d’ella. També vull remarcar que no em considero extremista: mai he insultat Espanya, ni tampoc ocultaré les meves arrels castellanes; però per defensar la nostra cultura, l’economia i el benestar cal un Estat propi. Jo en dic "independentisme en positiu".- Bé, al principi a casa els va fer gràcia que pensés diferent, però no vam tenir ni tenim cap problema. De fet, fins i tot no els fa res que pengi l’estelada al balcó. Pel que fa als meus amics, més del mateix, alguns pensen com jo i d’altres no, però no és un tema de confrontació- La meva vida segueix exactament igual, tot i que considero que abans vivia enganyat, com moltes altres persones avui dia. Crec que qualssevol català que no defensi l’Estat propi ho fa, o bé per manca d’informació, o bé per masoquisme.

