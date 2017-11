Nebrera: «Els que ara diuen que no, després voldran governar»

Aquesta notícia es va publicar originalment el 16/07/2012 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

L'exdiputada del PP Català, Montserrat Nebrera, en una imatge d'arxiu. Foto: Pere Gendrau.

L'advocada, professora de Dret Constitucional i exdiputada del PP Català Montserrat Nebrera (Barcelona, 1961) va proclamar-se partidària de la independència de Catalunya ara fa un mes mitjançant un article a "L'hora dels adéus" . En aquesta entrevista assenyala les consultes com a punt d'inflexió clau, explica els motius que la van dur a fer aquestes reflexions i com ha reaccionat el seu entorn, i analitza cap on creu que va el futur polític de Catalunya.- És una reflexió que comença arrel dels debats de les consultes, fets per tot Catalunya, en què hi vaig participar des de la perspectiva purament democràtica. Penso que les coses es poden i s'han de discutir, i creia que, si aquest debat s'havia de fer, s'havia de fer des del coneixement. Si hem de poder decidir, hem de poder saber sobre què, sobre on anem, per què hi anem, amb qui... Aquestes preguntes s'havien de poder formular i debatre, i això és el que jo feia a l'auditori, tot i que em presentaven oficialment com a defensora del "no". Però jo feia aquestes preguntes, i alhora també me les feia a mi, i em vaig acabar preguntant si el projecte que sempre havia defensat, el de la unió, era versemblant, possible, potent..., tal com jo l'havia defensat sempre.- Sempre havia defensat que era bo formar part d'un Estat gran, potent, dins la UE. Però vaig acabar concloent que era una unió que havia estat manipulada. La unió a qualsevol preu no té cap sentit. I si és per la força, menys, perquè és una cotilla, un càstig. Vaig veure que l'estructura que anomenem Espanya no havia fet els deures per potenciar qualsevol persona que no era independentista. L'Estat va ser incapaç de convèncer-me que havia fet el possible per reforçar la unió. No diré que va fer-ho tot el malament que va poder, però sí molt malament. La responsabilitat dels governants és mantenir unida la seva comunitat! I, amb la que està caient, aquesta divisió encara és pitjor: una suposada unió en contínua baralla. Si a algú li agrada... Per tot plegat, acabes veient que el paisatge s'ha enrarit, i dius: "Jo no vull seguir així."- No hi ha drets col·lectius, sinó drets de les persones que formen aquesta col·lectivitat. Sóc demòcrata fins al moll de l'os, i no podia restar aliena al fet que, cada cop més persones, individualment, tenien la convicció que tot plegat ha de tenir una altra estructura. L'única llibertat en què crec és en la individual. Davant d'aquesta voluntat, que acaba sent col·lectiva, és davant la qual la comunitat internacional no pot dir "no", no pot obstaculitzar res que aquesta suma d'individualitats es proposi. És a dir, el debat Oriol Junqueras-Paco Marhuenda, argumentant sobre si Catalunya és o no és una nació, atorga o treu uns suposats drets a un subjecte col·lectiu, però si negues que Catalunya és una nació, llavors aquest subjecte es queda sense cap dret. Des de la perspectiva de la llibertat individual, traiem del debat si Catalunya és una nació, una colònia, una regió..., i parlem només del poder constiutent de les persones, que es posen d'acord per fer quelcom.- És que canviar d'opinió és sagrat! Forma part de la llibertat intrínseca de l'individu! Qui negui que s'està contínuament repensant les seves idees, és que és un dogmàtic. I, per tant, sempre podem discutir amb qui volem formar una comunitat política, un debat en què la gent de la meva posició no havia volgut entrar mai.- Perquè era donar-li carta de naturalesa! Si el debat només s'hagués fet entre persones del sí, hagués estat desnaturalitzat. Quan vaig decidir participar-hi, es va començar a parlar sobre el debat, es va parlar de les condicions sobre com s'havia de fer...- ...i això és el que treu dignitat a la seva posició! És immoral negar el debat, hi ha una manca d'ètica quan es nega el debat, és tenir por de la llibertat. I a mi, la defensa de la democràcia no m'ho permetia!- Jo hauria d'haver format part del bloc "no parlem d'això". Hi ha qui m'ho ha dit, i algú ho va arribar a viure com una "punyalada trapera". Però el que té més gràcia de tot plegat és que tots els que ara diuen que no, després voldran governar!- Molta gent em diu que ha arribat a la mateixa conclusió. El tipus de persona que ara es troba en la circumstància en què em trobo jo és molt diferent del de fa temps, es tracta de molta gent que mai no havia pensat que diria això. I molts m'expliquen que hi han arribat des del punt de vista econòmic, però penso que ho justifiquen així perquè és el més fàcil de verbalitzar, però els diners no són més que la part externa d'una manera de fer que no convenç. És la manifestació externa d'un malestar més profund, més anímic... Hi ha països que, a més crisi, més cohesió, i aquí passa el contrari.- Les declaracions de Crouch són paraules majors. El 2008, un membre del seu equip, al Parlament, em va preguntar com veia el moviment post-Arenys i pre-consultes. Li vaig dir que no ho sabia, però que sí que tot plegat estava canviant... Que ara faci aquesta declaració pública és molt més important que no pas si la fes qualsevol dels nostres empresaris o factòtums. Demostra que el tema és del seu interès i que els EUA li donen carta de naturalesa. És extraordinariament cabdal, que digui això.- No. Més aviat hi ha qui s'ha sobtat, qui s'ha alarmat... Però quan li expliques què ha passat, diu que també és el que pensa ell. És a dir, quan passes el tòpic de "Nebrera, independentista", et dóna la raó. D'altres diuen que és oportunisme, que ho faig per tenir un espai no-sé-on...- Sí, és un reconeixement implícit que l'onada va cap aquí.- Des de la perspectiva del Dret Constitucional, estem enmig d'un procés constituent nou, que solament es veu quan hi ha una Constitució nova. Ho estem repensant tot. I això, o culmina amb una revel·lió que acaba amb gent a la presó, com li va passar a Lluís Companys, o acaba en un nou text constitucional. I, en un context en què no hi ha bombes, ens porta cap a un escenari del tot nou, perquè, per molt que es digui, aquí no pot venir ningú a tancar la persiana. Europa no ho toleraria.- Els uns, alarmats. Els altres, dient: "¡Que os den!". És un salt qualitatiu respecte el que dèien fa uns anys: "¡Os quedáis por cojones!". Veig que, a fora de Catalunya, hi ha gent que, per reacció, per animadversió, per fractura..., acaba actuant com a secessionista des de dins. Si haguéssin convocat un referèndum quan tocava, s'hauria vist que aquest 51% d'independentistes que reflecteix el CEO no era veritat.- Si ho haguéssim fet quan tocava, sí. Com que no l'han fet, perquè som porucs, ja no hi ha res a fer. No han estat capaços de copsar la temperatura ni els tempos, no saben qui són els seus governats. No els importen un rave! I aquesta sensació de no comptar per res, és realment decebedora! En més d'una ocasió els havia dit que, si no feien reformes per als que se senten partidaris de la unió, hi haurà gent que se sentirà incòmoda. I quan se'n senti, serà la primera en marxar.- Sí. Perquè a qui li toca fer la reforma de l'Estat és a un partit liberal, no a un de jacobí com el PSOE. Em miraven com a marciana, però ja s'ha vist com ha anat. A mida que et vas encarcarant, et van marxant partidaris. El fet de saber que pots marxar, et fa lliure, i això genera adhesió a la unió.- Tenen el dret de marxar o quedar-se. I què passa? Que es queden!- Autonomista, està clar que no ho tornaré a ser. Entre d'altres coses, perquè l'autonomisme ha estat avortat pels mateixos que el van posar en marxa... És com quan es trenca un gerro de la dinastia Ming, que ja no el pots recuperar. Això no vol dir que es puguin refer unions polítiques, aquest segle XXI haurà de repensar les formes de relació de la gent. Probablement, estem a les acaballes d'un sistema i els que ara parlen d'Esta propi viuen al segle XVIII o XIX. Potser, els estats no seran així d'aquí un temps. El que és clar és que no ens ha de fer por la llibertat.

