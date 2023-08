Mor la conductora d'un patinet elèctric envestida per un cotxe a Canovelles

Mostra el teu compromís amb Nació.

La conductora d’un patinet ha mort en un accident de trànsit a laa Canovelles després de ser envestida per un cotxe. Els fets s'han produït aquest dimecres a la tarda al punt quilomètric 25,1 de la via, a l'altura de la localitat del Vallès Oriental.Per causes que encara s’estan investigant, un turisme ha envestit el patinet i la seva ocupant ha sortit projectada i ha caigut des d’un pont. A conseqüència de l’accident, ha mort la conductora del patinet. Els Mossos han rebut l'avís a tres quarts de cinc de la tarda. Arran de la incidència, s’han activat tres patrulles dels, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).Amb aquesta víctima, ja són 95 les persones que han perdut la vida en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya. El darrer accident mortal es va produir diumenge a la tarda en un xoc frontal entre dos turismes a la TV-3141 a Riudoms, a la comarca del Baix Camp.