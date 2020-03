Elma Roura: «El Satisfyer ens ha masculinitzat els orgasmes»

El succionador de clítoris Foto: Freepick

El 95% d'homes tenen orgasmes en parella; les dones, només un 65% i,de totes elles, molt poques hi arriben amb tan sols la penetració. Les dades parlen per si soles i posen en evidència que la sexualitat femenina encara és desconeguda a la nostra societat. No cal mirar gaire enrere per descobrir que venim d'una cultura repressiva i adocèntrica, en què no existeix una educació sexual sobre els nostres propis cossos.Fins fa poc, la societat no parlava del plaer de les dones i tractava la masturbació i el gaudi femení com un tema tabú i censurat. De fet, fins al 1998 no es va descobrir que el clítoris era el doble de llarg del que deien els manuals de medicina i l'oblit de la ciència no és casual. La sexualitat de les dones ha estat lligada durant molts segles només a la reproducció i moltes desconeixen, encara avui, el seu potencial eròtic.L'emancipació econòmica i sexual de la dona en els últims anys, lluita històrica del feminisme, ha trencat amb el rol de submissió i passivitat que se li havia adjudicat durant segles, però encara queden molts estereotipis a trencar. Empoderar-nos també és sinònim de recuperar el plaer (i el poder) femení i visibilitzar-ho."El plaer femení forma part de la revolució feminista. Empoderar-nos també passa per apoderar-nos del nostre plaer i no delegar-lo en els homes. No podem oblidar-nos ni reprimir-nos i per això cal autoconeixement. S'ha de naturalitzar la masturbació i fer que els nostres referents sexuals no siguin la pornografia, perquè està totalment enfocada als homes i no és real", assegura l'especialista Elma Roura alUn orgasme en dos minuts. Aquesta és la promesa de la nova joguina sexual que ha revolucionat el món femení. El succionador de clítoris, comercialitzat sota la marca Satisfyer, ha canviat el paradigma de la masturbació femenina i ha acabat amb el mutisme de la societat. El món ha descobert que les dones tenim clítoris i s'ha posat sobre la taula el plaer femení, però amb la revolució del Satisfyer també sorgeixen altres controvèrsies. És realment empoderament femení?Per Roura, la part positiva és el trencament dels tabús. "Abans, quan una dona no tenia orgasmes i anava a un sexòleg, els hi recomanaven vibradors convencionals de forma fàl·lica i aquelles dones seguien sense tenir plaer i es frustraven. El que ha fet el Satifyer és posar de manifest que el clítoris existeix i que és on rau el plaer, tot i que no sempre és així", explica.Però segons l'especialista no tot són avantatges, ja que cal plantejar quin tipus de plaer ens genera aquesta joguina, perquè en moltes ocasions "treu sensibilitat a la dona". "Això que diré és molt fort, però el Satisfyer és una conseqüència del masclisme. El que fem les dones amb això és masculinitzar els orgasmes. El succionador ens desensibilitza el clítoris i fa que tinguem un tipus d'orgasme masculí: ràpid i elèctric. Però, en realitat, l'orgasme femení necessita temps i no és així", assegura.La joguina encaixa a la perfecció amb el context sociocultural en què vivim: busquem constantment rapidesa i immediatesa i aquesta és precisament la promesa del succionador. Però Roura adverteix que els orgasmes femenins i el sexe van més enllà d'això i s'ha d'aprendre a conèixer què demana el cos de la dona i com s'arriba al clímax: "Les dones funcionem d'una manera totalment diferent d'ells i ens hem de conèixer i entendre. És perillós acostumar-se a arribar-hi només amb un vibrador i d’aquesta manera. No hem de voler imitar l’orgasme de l’home, en tenim un de propi".En aquest sentit, l'especialista assegura que la joventut està molt més conscienciada sobre el plaer femení i hi ha hagut un canvi social enorme. Les xarxes socials, la facilitat d'accés a la informació i el trencament de tabús i estereotips ha fet que les noves generacions siguin les més educades mai en sexualitat, però segueixen existint grans mancances. Roura celebra que els actuals valors de les joves són totalment oposats als de les generacions anteriors, però adverteix que els canvis no sempre s'apliquen conscientment."Ara, entre el jovent, tot és molt superficial i ràpid. Hi ha molt més coneixement i es parla de coses que abans no es parlava, però realment no ho integren. El que veig és que hi ha més informació, però que no està integrada en les relacions", afirma. Per això, l'especialista considera que darrere de l'empoderament sexual femení també ha d'haver-hi una formació emocional. "Molts cops juguem a ser modernes i 'opens' i ens fem mal pel camí. El primer pas ha de ser conèixer-nos a nosaltres mateixes i gestionar-nos i empoderar-nos emocionalment per poder arribar a conèixer com és el nostre plaer sexual", conclou.

