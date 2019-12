Cada català gasta uns 55 euros de mitjana en la loteria de Nadal

aclariment

Per Joan Puig el 3 de setembre de 2011 a les 22:53 0 2 El que diu la noticia no és cert, jo he dit que creia evident que era millor un acord per evitar unes primaries, i demanava generositat per un acord, i espero que finalment sigui possible.Que la responsabiltiat permeti un partit fort i cohesionat, aquest ha estat el sentit de la meva intervenció

Trampes al solitari

Per Anònim el 3 de setembre de 2011 a les 21:25 2 2 En definitiva es faran trampes al solitari, i guanyarà el candidat de l'aparell del partit. Ridao això ho tens guanyat sense baixar de l'autocar, ni despentinar-te. Això de despentinar-se naturalment es un eufemisme.

Tot x la poltrona

Per Lubov el 3 de setembre de 2011 a les 20:43 7 3 Aquesta colla de vividors d'ERC, q no han treballat mai a la vida, vendríen a sa mare per no deixar la menjadora. És força indicatiu veure com es barallen com barjaules, fotent-se ganivetades per l'esquena entre ells mateixos.

laia

Per Anònim el 3 de setembre de 2011 a les 20:20 5 2 El millor que podeu fer és tancar la paradeta fins d'aquí a 4 anys. La humilitat és bona consellera i potser us farà adonar que no en teniu de suport.

polítics...

Per Anònim el 3 de setembre de 2011 a les 19:58 7 2 Au, cadascú a la seva i a veure qui n'arreplega un pessic! Aquí ningú no pensa en el país, es presentaran tot de partidets independentistes (inclosa ERC, que s'acabarà d'enfonsar en la misèria)i no faran res (quant presentant-se junts tindrien millors opcions d'unir l'independentisme i d'evitar la pèrdua de vots). Però, què en podem esperar: no són patriotes, són polítcs!

ERC

Per Anònim el 3 de setembre de 2011 a les 19:16 8 4 El problema d'ERC és que sap donar molt bones lliçons, però acaba fent president en Montilla.

Joan Puig, corrupte? Quina ferum

Per Didac el 3 de setembre de 2011 a les 16:28 10 4 Joan Puig hauría de donar explicacions i tornar els calers. Mireu el link, quina ferum. Alguns per no deixar la menjadora no tenen aturador. http://www.cafeambllet.com/press/?p=16750

Que fan els espanyolots de Ridao i Puigcercós a un partit independentista?

Per Anònim el 3 de setembre de 2011 a les 16:21 7 4 Que fan els espanyolots de Ridao i Puigcercós a un partit independentista?