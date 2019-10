EN DIRECTE Les carreteres afectades per les Marxes per la Llibertat i altres protestes

Quin és l'objectiu de tot plegat?

Per Carme el 12 d'agost de 2011 a les 17:17 1 0 No puc entendre que en Ridao digui que és d'esquerres quan prioritza absolutament el seu projecte personal en detriment d'un projecte col·lectiu, quan planteja la situació com una disjuntiva entre ell i el caos, ni tampoc crec que apliqui la intel·ligència aquesta que li suposa tothom, quan no s'adona que, plantejant aquesta lluita personalista no només es desgasta ell i desgasta l'altre, sinó que desgasta tanmateix les possibilitats d'una opció política que diu defensar. O potser sí, que aquesta és la intenció.

la mort d'Esquerra

Per Anònim el 12 d'agost de 2011 a les 15:52 1 0 Es barallen per una possible plaça. L'enquesta de CIU els la dóna i és possible que la treguin, però o és segur. Qui vitarà l'entesa pel Senat (ERC, PSOE, EU)? De què ens serveix aquest triprtit? Esquerra, o renovació o desaparició!

Mètode

Per Anònim el 12 d'agost de 2011 a les 13:47 0 0 El Ridao segurament ha aconseguit el 25% de les signatures del Consell Nacional amb el conegut mètode de "pst, pst, que si signes, quan surti elegit m'enrecordaré de tu i et tindré una trona preparada".

800 avals, sí

Per Anònim el 12 d'agost de 2011 a les 07:11 0 0 Es curiós que assenyalis NacioDigital per donar la xifra de 800 avals quan durant tot ahir van ser tots els mitjans, amb Catalunya Informació el primer, que la van estar donant, exactament la mateixa, uns 800, deien. Que no t'enteres?

Per què?

Per Araki el 12 d'agost de 2011 a les 03:11 0 0 Ex-reagrupat, 11/08/2011 a les 23:30. Em pots explicar on rau la MENTIDA, així, amb majúscules, del ND? Vull dir que quina seria segons tu la finalitat de dir que el 10% són 800 i no 735? No estic sent sarcàstic ni et paro cap trampa dialèctica. Simplement m'ha sobtat tanta excitació sobre una dada, o un error sobre una dada, que no sembla gaire important, i de debò m'agradaria saber què et penses que intentaria fer ND manipulant-la.

Però a veure senyors d'Esquerra

Per Anònim el 12 d'agost de 2011 a les 00:06 4 0 Si heu triat en Junqueras per donar un nou rumb al partit perquè no li doneu suport en les seves decisions. Quina podridura de partit.

Nació Digital MENTEIX

Per Ex-reagrupat el 11 d'agost de 2011 a les 23:30 0 0 Durant el termini de presentació de candidatures a l'Executiva Nacional d'ERC es deia que es necessitaven uns avals del 5% de la militància, és a dir, 365 signatures. Un 10%, per tant, són 730 militants I NO 800 com ens voleu fer creure. Sigueu seriosos, senyors de ND

Contra Ridao

Per Pura veritat el 11 d'agost de 2011 a les 21:33 12 0 Aquest va estar en contra de que ERC fes una coalició amb totes les forces independentistes, i no vol la unitat. Si us plau Ridao, retirat ja. No perjudiquis més ERC ni al país. No siguis egocèntric. Veste'n ja. Algun altre xollet et trobaran en un altre lloc.

Ridao

Per Rural el 11 d'agost de 2011 a les 19:52 11 0 Ja nia prou perque no plegues d'una vegada hi deijas pas els demes. Ets tan orgullos que et creos impresindipble. No vull pensa que es una estretija per perjudicar ancara mes al partit.

glup hundimiento a estribor!!!!!

Per Anònim el 11 d'agost de 2011 a les 18:46 1 5 glup glup se hunden!

Els teus

Per Anònim el 11 d'agost de 2011 a les 15:40 20 5 Ridao, es normal que els teus admiradors et donin suport, pro recordat que els ultims anys TU i els teus amiguets, el desgavell fet, es enorme, creus que tambe et donaran suport la gent que lo que vol es que els politica facin una feina de legislatura ben feta, els sofas be un moment que tambe es xafan

Què pesat el tio!

Per Exvotant el 11 d'agost de 2011 a les 15:38 35 7 Per l'amor de Déu, Ridao, plega ja d'una vegada i deixa que poguem tornar a votar ERC!