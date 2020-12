L'hostaleria del Ripollès lamenta que es «criminalitzi» la gent de Barcelona

L'Hostal Els Caçadors, tancat per les restriccions. Foto: ACN

Altres notícies que et poden interessar

L'hostaleria del Ripollès considera que el tancament que pateix la comarca, juntament amb la Cerdanya, crea "turismefòbia" envers els ciutadans de Barcelona i la seva àrea metropolitana. El sector assenyala que les mesures preses pel Procicat "criminalitzen" la gent que va a les segones residències i destaca que en les localitats turístiques el nombre de casos és "molt petit"."Aquí estem produint un trencament molt important a la societat", adverteix el membre de la Federació d'Hostaleria del Ripollès i director de l'Hostal Els Caçadors, Ramon Pau. Els hostalers del Ripollès, però, donen per fet que el Procicat no aixecarà dilluns les mesures restrictives que va imposar. "Les esperances que ens obrin dilluns són zero", assenyala Pau.I és que continua el malestar entre els hostalers del Ripollès i la Cerdanya per la decisió del Govern de tancar les dues comarques. Des del sector consideren que es criminalitza la gent de Barcelona i la seva àrea metropolitana i que tenen segones residències en aquesta zona.El membre de la Federació d'Hostaleria del Ripollès i director de l'Hostal Els Caçadors, Ramon Pau, lamenta la situació i posa en valor el fet que el nombre de casos en localitats petites i turístiques com Ribes de Freser, Queralbs o Pardines els casos de Covid són molt pocs.A més, destaca que després de la primera onada, els qui fan turisme per aquesta zona i els habitants de les valls de Ribes i Camprodon han fet "les coses molt bé". Per això, Pau remarca que els preocupa "el trencament de la societat" que s'està produint arran de la decisió del Govern de tancar la comarca."No es tracta de no poder anar a Puigcerdà, al Ripollès, a Setcases o a la segona residència. Es tracta de fer les coses bé i en aquest sentit, l'hostaleria de la zona ho hem fet molt bé", concreta.Els hostalers lamenten que els controls "estigmatitzen" la comarca i que això afecta directament els sectors econòmics. En Miquel Villaroya és el gerent de l'hotel Sant Antoni de Ribes de Freser i veu "exagerats" l'actuació dels Mossos. "Quan arribes aquí sembla que siguem la pesta i no és això. Aquí hi ha Covid com a tot arreu", remarca.Villaroya critica també la decisió del Govern de tancar, sobretot per "les formes". "Sabien perfectament les xifres fa quinze dies. Ho podrien haver dit abans i amb més temps", emfatitza. I és que, com molts altres negocis, Villaroya ja havia fet una previsió d'aliments de cara a Nadal i Sant Esteve que amb el servei per emportar no n'hi haurà prou per recuperar el que comptaven facturar.Tant Villaroya com Pau han coincidit en què dilluns que ve el Procicat no aixecarà les mesures que afecten actualment l'hostaleria del Ripollès. "Francament no hi confiem pas, el que esperem és que no segueixin tancant més comarques", concreta Pau.En aquest sentit, el sector confia que el tancament no s'allargui més enllà de la setmana següent i, almenys, poder acabar de salvar una temporada d'hivern que està sent "complicada". Per això, el propietari de l'Hostal Els Caçadors critica que les restriccions de la tardor havien de servir per poder obrir a l'hivern amb garanties.Tot plegat entre carrers buits i poques cues en els controls que els Mossos han instal·lat en diverses entrades a la comarca.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor