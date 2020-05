VÍDEO Simón alliçona un periodista en plena roda de premsa

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, va retreure aquest dissabte a un periodista una pregunta que li havia formulat sobre "suspendre o no suspendre", en relació al procés de desescalada de les comunitats autònomes i el pas o no a la següent fase per part de determinades regions. "Ja em perdonarà, però crec que fa un flac favor a Espanya".Simón, amb gest molest, li demana, que aquesta mesura "no es plantegi com una carrera, no és una qüestió d'aprovar o suspendre, sinó d'acabar amb la pandèmia. Estem tots al mateix vaixell". I afegeix: "si suspèn un, suspenem tots".En la seva intervenció, Simón deixa clar que "totes les comunitats autònomes, totes les províncies i tots els serveis sanitaris han fet un treball excepcional". I reitera: "tots". Tanmateix, admet que cada zona ha "tingut una epidèmia diferent", però que "totes" han fet una gran tasca.

