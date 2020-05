VÍDEO Detingut per robar dues vegades la mateixa farmàcia durant el confinament

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 4 de maig un home, de 32 anys, com a presumpte autor de dos robatoris amb intimidació a la mateixa farmàcia de l'Hospitalet de Llobregat. L'arrestat, amb cinc antecedents policials per delictes similars, va utilitzar un ganivet de cuina per intimidar els treballadors i va aconseguir fugir amb els diners de la caixa.El primer robatori es va produir el passat 14 de febrer, quan la farmàcia era oberta. Arran dels fets es va posar en marxa una investigació que va permetre identificar el lladre quan va robar per segona vegada el mateix establiment , el 4 de març.L'investigat ha quedat en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició del Jutjat de guàrdia de l'Hospitalet de Llobregat.Els investigadors van poder identificar el presumpte lladre perquè la descripció que en van donar els treballadors era coincident en els dos robatoris. A més, les imatges de la farmàcia van confirmar les seves sospites.En el segon robatori l'home va actuar en la mateixa franja horària que en el primer i en aquella ocasió hi havia un client en el seu interior. L'individu va intimidar als treballadors de l'establiment amb un ganivet de cuina per aconseguir els diners i va fugir.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor