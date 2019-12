Llibertat provisional per al professor de gralla investigat per agressió sexual i abusos a menors

El professor de gralla investigat per suposats abusos i agressió sexual a menors , quan formava part de les colles a Barberà i a Ullastrell fa prop de 20 anys, ha declarat aquest dimecres al jutjat d'instrucció 5 de Sabadell i com que cap de les parts ha sol·licitat mesures cautelars ha continuat amb llibertat provisional, a disposició del jutjat cada vegada que sigui requerit.El declarant només ha contestat a preguntes del seu advocat i s'ha declarat innocent de l'acusació d'agressió sexual , la més greu que pesa contra ell, ja que també se l'investiga per una desena d'abusos a altres menors entre 1999 i el 2015, càrrecs que també nega. Precisament, el seu advocat, Horacio Airaudo, ha afirmat que "la declaració ha anat bé". A més, ha opinat que "algunes de les denúncies i declaracions que s'han fet a Terrassa no són sostenibles i hi haurà un sobreseïment perquè no té gaire recorregut judicial". "En alguns casos no s'evidencia cap possibilitat d'un delicte, cadascú farà les qualificacions que vulgui, però aquí estem per tractar un delicte", ha afegit. Ha apuntat que no hi ha onze víctimes, sinó onze declaracions judicials, "algunes es podran considerar víctimes però d'altres són testimonis i aquí s'acabarà la seva participació en aquest procediment".La investigació segueix endavant, després que una dona hagués denunciat que l'havia violat tres cops a principis dels 2000 quan impartia classes a Barberà. Ella mateixa va descobrir que era docent a Ullastrell i, a partir d'aquí, es van destapar més casos.El professor va ser arrestat pels Mossos d'Esquadra i va ser posat a disposició del jutjat d'instrucció número 3 de Terrassa, en funcions de guàrdia, el 2 de març per un delicte d'abús sexual. Finalment, va acabar sent el 2 per dotze víctimes, una d'agressió sexual, la de Barberà, i onze per abusos comesos entre el 1999 i el 2015 a onze noies menors i un nen, que van des de tocaments a enviament de fotos.No obstant, el jutjat egarenc va enviar la causa als jutjats de Sabadell en considerar que el primer cas, el de Barberà, feia que s'hagués d'investigar tot junt. La jutgessa de Sabadell va retornar tota la causa a Terrassa excepte el cas de Barberà, però ara l'Audiència de Barcelona ha determinat que sigui Sabadell qui concentri la causa. La magistrada, però, tal com ha detallat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TJSC), encara no l'ha rebut i, per tant, no ha pres cap mesura sobre aquelles diligències.

