En el marc actual, és impossible identificar els fenòmens especials no identificats. Aquesta és la principal conclusió de l'(FANI) que lava encarregar per esbrinar l'origen de les observacions estranyes al cel ara fa 15 mesos. En una, el director de l'agència, ha explicat aquest dijous a la tarda les principals conclusions, entre les quals assegura que no hi ha prou observacions de qualitat per determinar, de manera científica, la natura d'aquest tipus de fenòmens.Número, quantitat i qualitat. Aquestes són lesde dades que té actualment l'agència americana. La solució implica, ha considerat el director de l'agència, que també s'ha compromès aa l'hora deles troballes amb la resta de la comunitat científica. Segons Nelson, per ara no hi ha cap prova que demostri que "elstinguin un origen extraterrestre", però no saben què són. Per això, elde l'informe ha proposat estudiar en més profunditat les anomalies registrades per satèl·lits d'observació aUna de les primeres passes en aquest sentit ha estat el nomenament d'un nou director d'investigació dels. Serà l'encarregat dei supervisar la implementació d'unaen el món dels fenòmens no identificats, que fins ara s'ha tractat des d'un vessant sensacionalista i sense rigor.A banda, l'estudi també recomana que la NASA explori la viabilitat de desenvolupar o adquirir un, basat per exemple en aplicacions de telefonia mòbil de codi obert, per recopilar imatges o altres dades recollides pels sensors d'aquests aparells dels "nombrosos ciutadans observadors".

