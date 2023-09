Aquesta és la plaça més bonica de Catalunya, segons els lectors de Nació

, teníem la incògnita de saber quina era la plaça més bonica de. Per esbrinar-ho, i d esprés del gran èxit de l'enquesta per triar el poble català més bonic , hem tornat a repetir la fórmula, i hem deixat que fossin els lectors qui ho escollís. Dit i fet, amb més de 2.500 vots , ja tenim guanyador: la plaça Major de Vic.Laestà situada a la part més alta de la vila. És una construcció emporxada per 61 voltes amb un gran arenal al mig. Ha estat escenari de múltiples expressions artístiques, polítiques i socials entre els quals destaca el, ellai el Mercat Medieval o el. La delimiten edificis com l'Ajuntament, que conté undel segle XIII o el palau modernista del segle XIX que pren el nom deEl triomf de la plaça Major deha estat clar, amb 1.400 vots, a molta distància de la plaça de Sant Pere de, segona amb 541 vots. El podi el completa la plaça Mercadal de, amb 181 vots de diferència. Entre la resta de places que hi concursaven, destaca la plaça Sant Jaume de, la plaça Mercadal de, la plaça de la Font dei la plaça del Vi de

Altres notícies que et poden interessar