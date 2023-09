El PP presenta un escrit per impedir que es parli català al Congrés

Mostra el teu compromís amb Nació.

La secretària general del PP,, ha anunciat aquest dijous que la seva formació ha registrat undel Congrés dels Diputats perquè es pugui fer servir el català -així com el basc, el gallec i l'aranès- a partir del ple de dimarts de la setmana que ve, 19 de setembre , on previsiblement s'aprovarà la reforma del reglament per permetre que les llengües oficials diferents del castellà es puguin utilitzar a tota l'activitat parlamentària. Elsreclamen a la mesa que, cosa que previsiblement la majoria progressista rebutjarà.En roda de premsa des del mateix Congrés, Gamarra ha advertit que un possible ús de les llengües oficials diferents del castellà al ple de la setmana que ve situaria la cambraperquè implicaria que la reforma del reglament de la cambra baixa començaria a aplicar-se abans de la seva aprovació.D'aquesta manera, la número dos del PP ha recalcat que la Constitució "estableix que la llengua oficial a tot el territori espanyol és el castellà", mentre que les oficials diferents d'aquesta ho són només als seus "territoris". El PSOE, Sumar i les forces independentistes, segons Gamarra, pretenenLa conservadora ha criticat que la reforma es tramiti per urgència i per lectura única al Congrés dels Diputats per poderal PSOE i Sumar perquè tinguin majoria a la mesa. "Això és el pagament que ha de fer el president estatal en funcions, Pedro Sánchez, per continuar mantenint els suports", ha conclòs Gamarra.