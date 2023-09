El BCE apuja els tipus d'interès fins al nivell més alt en dues dècades i colla encara més els hipotecats

Mostra el teu compromís amb Nació.

El Consell de Govern del Banc Central Europeu (, de manera que la taxa de referència per a les seves operacions de refinançament se situarà en el, mentre que la taxa de dipòsit aconseguirà el 4% i la de la facilitat de préstec el 4,75%.Amb aquestadel preu dels diners, que s'ha situat en el seu, el BCE persisteix en l'enduriment de la seva política monetària i colla encara més els hipotecats, tot i el risc de recessió pronosticat per diversos experts i expertes. "La pujada de tipus d'aquest dijous reflecteix la valoració del Consell de Govern de les perspectives d'inflació a la llum de les noves dades econòmiques i financeres, la dinàmica de la inflació subjacent i la fortalesa de la transmissió de la política monetària", ha apuntat el BCE en un comunicat.Amb la pujada d'un quart de punt anunciada aquest dijous pel BCE, en línia amb l'adoptada al juliol, el Guardià de l'euro ha elevat el preu dels diners en 450 punts bàsics durantLa decisió del BCE arriba després que lade la zona euro esel juliol fins al 5,3%, dues dècimes per sota de la pujada de preus registrada al juny i el seu nivell més baix des de gener de 2022. Per la seva banda, en excloure del càlcul l'impacte de l'energia i dels aliments, l'alcohol i el tabac, la taxa subjacent es va mantenir estable en el 5,5%.Així mateix, fa una setmana l'Eurostat va informar que el creixement del producte interior brut () de la zona euroen el segon trimestre de 2023, xifra idèntica a la del primer tram de l'any.