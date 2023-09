L'Eurocambra pren partit sobre el cas Rubiales: denuncia el petó i dona suport a Hermoso

Mostra el teu compromís amb Nació.

Elarriba a l'd'. Elha denunciat aquest dijous en un ple les actituds masclistes del ja expresident de la(RFEF),. Diferents membres han volgut aprofitar l'ocasió per donar suport ai a la resta de les, que durant anys han patit discriminacions. Però, sobretot, han volgut remarcar la "lliçó" que han donat les jugadores aen matèria d'igualtat en l'esport i en general.El debat al ple de l'Eurocambra ha unit pràcticament tot l'arc parlamentari en suport a lesde les jugadores espanyoles arran del petó no consentit de Rubiales a Hermoso després de la victòria de la selecció espanyola al. Representants dehan volgut dir la seva i la majoria han coincidit en les opinions. En aquest sentit, l'eurodiputada del, ha començat criticant la "" actitud de Rubiales, que qualifica d'"". A parer seu, aquest episodi només és la "punta de l'iceberg" d'una "" que feia anys que denunciaven les futbolistes de la selecció espanyola.D'altra banda, en representació delha celebrat la resposta de la societat espanyola a l'assetjament sexual a Hermoso: "Ja n'hi ha prou", ha proclamat durant el ple, fent referència a l'eslògan que es va popularitzar per denunciar el cas. Amb tot, atribueix la reacció de la societat a "l', a lesi a un". La seva companya socialista, en la mateixa línia, ha volgut reiterar que "no va ser només un petó, va ser abús sexual i de poder; només sí és sí". Així mateix, ha subratllat que Rubiales no ha dimitit, sinó que "".Tot i això,, representant de, ha recordat que "les jugadores d'Espanya han hagut de guanyar un Mundial perquè tothom els escolti". Posteriorment, ha afegit que aquest episodi "" en la discriminació que feia anys que patien les futbolistes i que ara la diferència és que milers de teleespectadors van presenciar el petó. Des d'ha exposat que el comportament de Rubiales "demostra la". Per això, ha demanat de continuar promovent laa través de "lleis que exigeixinen òrgans com les federacions esportives".També hi ha hagut crítiques cap a les persones que han fet costat a Rubiales. Per exemple,, d', ha carregat contra tots els que han justificat les accions de Rubiales. Per això, ha demanat un "" en l'àmbit laboral, polític i social., de, ha anat més enllà: "El canvi social s'enfronta a la resistència de", ha dit en referència als jutges que, segons la formació lila, no apliquen bé la. Ara bé, ha reivindicatcom a paísElen desacord ha estat representat per, de, que ha evitat tant expressar suport a Hermoso com denunciar la conducta de Rubiales. A diferència de la resta de representants, el dirigent de Vox ha centrat la seva intervenció a criticar laa Espanya: "La violència a què han de fer front les dones esportistes és al fet que". Igualment, ha recordat les reduccions de pena i els exempresonaments de violadors a causa de la llei del només sí és sí, per acabar concloent que "l'esquerra és un perill per a les dones".