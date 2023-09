Animalada espanyolista de Nacho Cano: «Si no haguéssim descobert Amèrica, la guerra l'hauria guanyat Hitler»

Barrabassada grossa de. En els darrers temps, el cofundador de Mecano ha estat notícia per la seva vinculació amb elde Madrid, Fortament vinculat amb, ha tingut des d'encàrrecs de concerts fins a la cessió d'uns terrenys durant quatre anys perquè el músic hi construís el seu propi teatre.Aquest cop, la polèmica s'ha produït precisament arran d'unes declaracions del músic per promocionar la segona temporada del seu musical,a Madrid, un espectacle que ofereix una "òptica positiva" respecte a la conquesta espanyola d'Amèrica, que pretén trencar amb la "Llegenda Negra", que el músic creu que s'ha imposat de manera errònia.En una entrevista a El Mundo Cano ha exposat la seva interpretació de la conquesta d'Amèrica.I encara s'accepta que, històricament, hem estat uns fills de puta", assegura Cano, l'antic membre de Mecano també considera que, sense el genocidi perpetuat contra la població indígena avui en dia, objectes com l', no existirien.Per Cano, països como elhan d'estar agraïts" perquè fossin els espanyols qui descobrís Amèrica. "Amb els", afirma i afegeix que amb els altres règims els indígenes eren assassinats i esclavitzats, mentre que, l'arribada dels espanyols, i del cristianisme, va produir una "". "Es van poder integrar a través del mestissatge i del baptisme", assevera el músic.

Altres notícies que et poden interessar