Un activista Kurd, a punt de ser deportat a l'Iran des de l'aeroport del Prat

Un activista kurd i la seva família estan a punt de ser deportat a l'Iran des de l'tot i haver demanat asil polític a. Segons han explicat a l'fonts policials, se'ls ha denegat la petició per no complir els requisits legals i, tot i que han presentat recurs, hauran d'agafar un vol de tornada a. Laha demanat alque reconsideri la petició. Segons el diari Ara, el és membre del Partit Democràtic del, il·legal a l'Iran, i va acompanyat de la seva dona, embarassada de dos mesos, i del seu fill de set anys. La família va arribar la setmana passada a l'aeroport del Prat en un vol procedent del país i van demanar asil políticL'home ja havia estat condemnat a 15 anys sotapel seu activisme polític, i també assegura que professa una. En aquest sentit, la presidenta del, ha fet arribar una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, perquè s'aturi el procediment. Erra considera que en cas de fer-los tornar a l'Iran, hi ha "dubtes raonables" sobre la "sort que puguin córrer", tant l'activista com la seva família.A més assegura que ha participat en unadel moviment, que es va desencadenar amb l'assassinat de la joveper no portar el vel posat d'acord amb el rigorisme de la. Poc abans de la commemoració del primer aniversari de la mort de la noia després d'unaen un centre de la policia de la moral, que es commemora aquest dissabte, la família va decidir, el 5 de setembre. Les autoritats hani l'home havia estat identificat.En arribar a l'l'activista va demanar asil, assistit per un advocat d'ofici, però la seva peticiói s'ha ordenat la deportació de tots tres, prevista per a aquest dijous al matí en un vol cap a Teheran via(Qatar). Per frenar la deportació,que va assumir aquest dimecres el cas ha presentat aquesta matinada una petició de mesures cautelaríssimes davant ll, però el tribunal no té l'obligació de respondre abans que surti el vol.