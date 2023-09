El simulacre de Protecció Civil enganxa desprevinguts els turistes: «Pensava que era una emergència»

Mostra el teu compromís amb Nació.

La prova del sistema d'alerta als mòbils de Protecció Civil ha agafat per sorpresa molts delsestrangers que aquest dijous han visitat el mercat de. Han assegurat que no estaven informats sobre el simulacre i que en veure el missatge s'han alarmat: "perquè he pensat que hi havia una emergència", ha explicat a l'ACN la Clàudia, una jove de Polònia.Així mateix, Vald Paver, un noi d'Alemanya ha apuntat que la notificació l'ha sobtat, però que ràpidament ha vist que es tractava d'un simulacre com els que es fan al seu país.a les 11:00 del matí i els clients habituals i treballadors han rebut la notificació amb calma, ja que la majoria ja n'estava al corrent.