El canvi no serà obligatori fins al 2026

Canvis als uniformes de vuit escoles catalanes vinculades a l'canviaran part de l'uniforme de les alumnes i incorporaran la faldilla-pantaló. Són totes les que pertanyen a la Institució Familiar d'Educació, que abans segregaven per sexe, i entre les quals s'hi troben Les Alzines de Girona, La Farga de Sant Cugat del Vallès, lad'Alpicat o l'Segons ha avançat l'Ara, lapassarà a incorporar un pantaló. El canvi s'emmarca en una unificació de l'uniforme a totes les escoles de la Institució, que es farà efectiu a partir del curs que ve i passarà a ser obligatori el setembre del 2026. Fonts de la Institució expliquen que el canvi respon a una demanda de les famílies i facilitarà la pràctica esportiva.Un dels centres afectats és, de Girona que manté la segregació per sexes, tot i que el curs passat va incorporar alguns nens a les aules d'. Segons recull l'Ara, precisament, algunes famílies atribueixen la incorporació de la faldilla-pantaló al pas a l'ensenyament mixt a secundària, però l'entitat ho desvincula del tot de l'ensenyament mixt i assegura que, de fet,, en què es va permetre a les alumnesEn un comunicat, informen que el canvi farà referència a la clàssica faldilla escocesa que portaven les alumnes d'aquesta. Que ara, passarà a ser faldilla-pantaló i també tindrà la part superior més ampla per evitar que les estudiants la dobleguin i els quedi més amunt dels genolls.El canvi no serà immediat sinó que passarà a ser obligatori d'aquí a dos anys. "Per tant, en aquest cas, final setembre del 2026 no serà obligatori l'ús del nou uniforme", conclou l'escrit. A més, Les Alzines no serà l'únic centre que canviarà la faldilla de les alumnes per la faldilla-pantaló. La mesura afecta tots els centres que depenen de lavinculada a l'Opus Dei, i que compta amb vuit escoles a Catalunya i a les Balears.En concret, a més de la de Girona, la resta de concertades són La Farga de Sant Cugat del Vallès;; la Instituciód'; la Institució Tarragona de Constantí i La Canonja; la Institució Igualada de Jorba; la Institució Airina de Terrassa i la Institució Mallorca, de Palma de Mallorca.Fonts de la Institució Familiar d'Edfucació expliquen que el canvi en la uniformitat respon a una demanda de les famílies peri fer que sigui més còmode en. I que, de retruc, faciliti la pràctica esportiva al pati, quan durant les hores de lleure es juga a futbol o bàsquet, per exemple, precisen fonts de la Institució.Tot plegat es produeix mentre des del Govern es pretén acabar amb els concerts econòmics per les escoles concertades d'ESO que segreguen per sexes, emparant-se en la nova norma estatal. Elva suspendre cautelarment aquesta retirada, una mesura que aquest juny el Govern va demanar que es revoqués.