El Tribunal Suprem avala els indults de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart

Elha rebutjat els recursos dei ha avalat els indults a. Ho ha decidit aquest dijous la sala contenciosa-administrativa, que ha començat a revisar el perdó que va concedir el govern espanyol als presos polítics fa més de dos anys. L'argument ha estat ladels dos partits espanyolistes. Segons la sala,per impugnar la mesura de gràcia, perquè no són part afectada. En el cas dels recursos de Vox, la sala els ha inadmès per unanimitat. Pel que fa al de Ciutadans, la decisió ha estat per majoria. Per ara no hi ha previstos vots particulars i la sentència es farà pública els propers dies.D'aquesta manera, el Suprem. Quan va estudiar els recursos contra els indults per primera vegada, la secció cinquena de la sala contenciosa va tombar-los argumentant que Vox i Ciutadans no tenien legitimació. Després d'un canvi de composició de la secció, va canviar el criteri i va admetre'ls. L'argument va ser que la qüestió de la legitimació era complexa, i que s'havia de resoldre en sentència. És el que s'ha fet ara: el tribunal ha analitzat si els dos partits són part afectada en aquesta causa i si poden impugnar un indult, i ha considerat que no. Era una decisió previsible, perquè no és habitual que el Suprem tombi mesures de gràcia del govern espanyol.De tota manera, en cas que el Suprem hagués tombat els indults, Sànchez i Cuixart no haurien hagut d'entrar a presó, perquè encara hi hauria marge per presentar recurs al Tribunal Constitucional. En el seu cas, el delicte de sedició es va substituir per un de desordres públics, castigat amb una pena màxima de cinc anys, tot i que el Suprem no va definir quina pena els imposava quan va revisar la sentència del procés. El tribunal encara ha d'analitzar els recursos contra Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa. La resta, estan arxivats perquè la pena ha desaparegut des de la derogació de la sedició.