Sorteig | Nació et convida a «20.000 especies de abejas», la pel·lícula de setembre del Cicle Gaudí

S'està carregant…

Fitxa tècnica Direcció: Estibaliz Urresola Solaguren

Guió: Estibaliz Urresola Solaguren

Productora: coproducció Inicia Films i Gariza Films

Estrena: abril 2023

Durada: 127 minuts

Gènere: drama

Versió: original en castellà i eusquera

Intèrprets: Sofía Otero, Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés, Ane Gabarain : Estibaliz Urresola Solaguren: Estibaliz Urresola Solaguren: coproducció Inicia Films i Gariza Films: abril 2023: 127 minuts: drama: original en castellà i eusquera: Sofía Otero, Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés, Ane Gabarain

Bases del sorteig

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Comença un nou curs i torna el Cicle Gaudí , el cicle estable de cinema català. Ho fa amb una de les pel·licules de l'any: 20.000 especies de abejas . Un film, rodat en castellà i basc, que opta a ser el representant de l'Estat als Premis Oscar.La pel·lícula, dirigida per Estibaliz Urresola Solaguren, es va estrenar el passat abril i ara es torna a projectar en sales i equipaments de més d'un centenar de viles i ciutats del país, a preu reduït – podeu consultar dia i hora i horaris aquí -., en col·laboració amb l'per a qualsevol de les projeccions –-.només calel següentCocó, de vuit anys, no encaixa amb les expectatives del seu entorn i no entén per què insisteixen a dir-li Aitor. No es reconeix en aquest nom ni en la mirada dels altres. La seva mare Ane, que es troba en una profunda crisi professional i sentimental, aprofita les vacances per viatjar amb els seus tres fills a la casa familiar on viu la seva mare i la seva tieta apicultora.Aquest estiu canviarà les seves vides i obligarà a les dones de tres generacions molt diferents a enfrontar-se als seus dubtes i temors.- Els guanyadors obtindran una de les cinc entrades dobles per a la projecció de 20.000 especias de abejas en el marc del Cicle Gaudí - El termini per participar en el sorteig es tancarà el dimecres 20 de setembre a les 23.59.- Un cop fet el sorteig,contactarà per telèfon amb els guanyadors, a qui es demanarà el seu DNI. Si no responen a la trucada, automàticament es passarà al següent de la llista.- Només es pot participar en el sorteig una vegada.- Per qualsevol dubte, es pot contactar amb la redacció mitjançant el correu- Per participar en el sorteig cal acceptar la política de privacitat de. També es pot optar a rebre els diversos butlletins demarcant la casella corresponent.