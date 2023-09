Almenys un detingut en un macrooperatiu antidroga al Pallars

🔴 EN MARXA operació antidroga dels @Mossos en una zona boscosa del Pallars Jussá, a tocar de #Senterada. S’ha desplegat ARRO per desmantellar una plantació de marihuana. No hi ha més informació, ha arrencat fa poca estona. @elcasocat — Guillem Ramos-Salvat (@ramossalvat) September 13, 2023

🚨 #Vídeo Imatges aèries dels @mossos de l'extensa plantació de marihuana desmantellada a Llagunes. Unes 2.800 plantes, el valor de les quals podria superar els 4 milions d'euros, segons la policia. Hi ha sis detinguts #pallars https://t.co/KIm62o73cR pic.twitter.com/PtHA2iekev — Pallars Digital (@pallarsdigital) September 6, 2023



Elsestan duent a terme unaen una zona boscosa molt propera a(Pallars Jussà), on hi hauria una important. Per aquest operatiu, que va començar ahir dimecres i que continua en marxa, la policia catalana ha desplegat la Unitat de Protecció de persones i béns (), segons ha informat a X -abans Twitter- el periodista especialitzat Guillem Ramos-Salvat.Els Mossos han confirmat al'existència d'aquest operatiu, però no han donat més informació sobre el cas, que es troba sota. Per la seva banda, i consultat per aquest diari, l'alcalde de Senterada,, ha explicat que de moment, que estarien situades a Senterada, a lai a, i que ja hi haToló també ha confirmat que un dels narcotraficantsi que ahir a la nit encara es trobava. Toló ha detallat que des de l'ajuntament es manté el contacte directe amb els Mossos d'Esquadra per conèixer els avenços de l'operatiu, que continua actiu.Cal recordar que la setmana passada els Mossos d'Esquadra van detenir sis homes i van desmantellar una important plantació de 2.800 plantes de marihuana en un bosc de Llagunes , al terme de Soriguera. Els detinguts havien habilitat diferents feixes en un barranc. El valor de les plantes, segons la policia, tindria un valor que superaria elsElsper cultiu de marihuanaels darrers anys. Només aquest 2023, els diferents cossos policials han dut a terme una vintena de batudes contra el cultiu de marihuana a la demarcació de Lleida, en les quals s’han confiscat prop de 40.000 plantes, segons informa el diari Segre. Aquests operatius ja superen les confiscacions del conjunt del 2022, quan es van decomissar 23.285 plantes.