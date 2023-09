Aznar també carrega contra l'ús del català al Congrés: «És propi dels pitjors moments de la primera República»

No recula amb l'amnistia

, després d'enarborar un discurs molt contundent contra l'amnistia que ha aixecat una forta polseguera a la política de tot l'Estat, també ha carregat contra l'ús de les llengües oficials diferents al castellà al Congrés dels Diputats, una normativa que entrarà en funcionament la setmana que ve."L'espectacle de veureés propi dels pitjors moments de la primera república d'Espanya.", ha dit en una entrevista a Onda Cero. Segons l'expresident espanyol del PP,, ha declarat que a la cambra baixa s'ha de parlar la "llengua comuna que entenen tots els espanyols".s, però ha defensat que al Congrés "s'ha de parlar la llengua comú amb la què ens entenem tots".Aznar ha insistit en les seves paraules contra l'amnistia. "He dit el que havia de dir. No he dit res que no hagin dit molts altres dirigents socialistes", ha afegit. Aznar ha insistit que l'amnistia és un "element destructiu" i que les crítiques que ha rebut són pròpies d'una "autocràcia" on es considera que "el que no està d'acord amb el govern és antiespanyol i feixista"."LEs vol utilitzar no només per exculpar colpistes, condemnats per un cop d'estat o pròfugs, sinó que es vol acabar amb les arrels del sistema constitucional espanyol", ha defensat per després concloure que la nació espanyola està en "risc existencial"."No he dit res que no hagin dit molts altres dirigents socialistes. Exactament el mateix", ha insistit. Aznar veu "poc probable" l'escenari d'una repetició de les eleccions perquè veu el PSOE "disposat a pagar qualsevol preu per mantenir-se al poder". També ha assegurat que ell no està darrere de l'actecontra l'amnistia el cap de setmana del 23 i 24 de setembre.