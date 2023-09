Miquel Buch, condemnat a quatre anys i mig de presó per l'escorta de Puigdemont

Mostra el teu compromís amb Nació.

L'ha condemnat l'exconseller d'Interiora quatre anys i mig de presó i a nou i mig d'inhabilitació per càrrec públic i deu i mig d'inhabilitació absoluta per haver facilitat un servei d'escorta aa l'exili. Alhora, el sergent dels Mossosque va fer aquesta feina, ha estat condemnat a quatre anys de presó. El tribunal sosté que la contractació d'Escolà va ser irregular i que es va crear una plaça específica perquè la feina de protegir l'expresident es pagués amb diners públics. Per això, els jutges han condemnat Buch per un delicte deDurant el judici, que es va fer a principis d'estiu, Buch va negar que el nomenament d'Escolà fos per fer d'escorta, si no que feia tasques d'assessor, i que no va suposar cap despesa de diners extra a la Generalitat. El sergent va assegurar que mai li van demanar que fes aquesta feina i que tampoc la podia fer, per problemes físics incapacitants. També Puigdemont va dir que el sergent dels Mossos no el protegia, a l'exili, i que simplement l'acompanyava quan l'Estat es va negar a protegir-lo. La sentència compra bona part del relat del fiscal,, i es pot recórrer.