Investigadors catalans descobreixen que l'anàlisi de la llet materna pot detectar de manera precoç el càncer de mama

ha demostrat que la llet materna de les pacients amb càncer de mama diagnosticades durant l'embaràs o el postpart conté ADN tumoral circulant que. Aquestes dones solen tenir mal pronòstic perquè el diagnòstic de la patologia es duu a terme quan l'estadi del tumor ja està avançat, ja que tècnicament és més difícil de localitzar i perquè són pacients que, per edat, no entren en programes de cribratge poblacional.Els resultats d'aquesta investigació, que ara es publiquen asón fruit de la preocupació d'una mare amb càncer de mama de transmetre la malaltia al seu nadó durant la lactància. Cristina Saura, cap de la Unitat de Mama de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, ha explicat que al llarg dels anys s’ha detectat que les pacients que es diagnostiquen durant l’embaràs o, especialment, durant el postpart, “tenen pitjor pronòstic pel seu diagnòstic en estadis més avançats de la malaltia”.Per aquest motiu, ha avisat de la importància de desenvolupar nous mètodes de detecció precoç eficaços per detectar aquests tumors.ha assegurat l’especialista que ha dit que biològicament també són més agressius. Així mateix ha recordat que aquestes dones tenen menys de 50 anys, que és l’edat en què es comença a fer cribratge poblacional amb mamografia.