Acord entre les futbolistes de primera divisió i la lliga per desconvocar la vaga

Punt final a la vaga al futbol femení. Elsi lahan arribat a un acord per fixar el salari mínim en 21.000 euros i desconvocar l 'aturada de les jugadores de primera divisió . El pacte es va segellar aquest dijous de, un dia abans de la jornada de la, la primera que es farà amb normalitat després que el cap de setmana passat no es disputés. La reunió que va desencallar el bloqueig va durar més de nou hores, després d'haver-ho intentat fins a quatre altres cops durant les darreres setmanes.L'acord inclou la previsió delper les pròximes tres temporades. Enguany es fixarà en 21.000 euros, pujaran a 22.500 de cara al curs 2024/2025 i es fixaran als 23.500 d'aquí dues temporades. Les xifres podrien ballar amb les variables, segons el creixement dels ingressos comercials de la competició. Per tant, podrien ser 23.000 aquesta temporada, 25.000 el 2024/2025 i 28.000 el darrer any del conveni col·lectiu negociat.És el segon any consecutiu que la lliga femenina no pot estrenar-se en la primera jornada. L'any passat, elamb la, no van ser les jugadores sinó una aturada del col·lectiu d'arbitratge per reclamar millors condicions el que va condicionar l'arrencada.

