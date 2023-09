Eines de País acusa Pimec de voler «controlar» la Cambra la vigília de les eleccions

Mostra el teu compromís amb Nació.

Aquest divendres comencen les eleccions a les cambres catalanes , que conclouen dimecres vinent amb la renovació dels plens d'aquestes institucions. L'atenció informativa està cntrada en la. Aquest dijous, la candidatura independentista, que governa actualment la institució -i fa uns dies feia balanç del seu mandat -, ha convocat una roda de premsa per explicar la situació de la campanya electoral i ho ha fet carregant fort contra la, a la qual ha acusat de volerl'entitat., candidat d'Eines de País i actual vicepresident de la Cambra, ha exigita les patronals en l'actual procés electoral, recordant que les organitzacions empresarials ja dispsoen d'una representació a la Cambra, amb sis vocalies del ple. Per Fitó, mentre quehan mantingut una "neutralitat exquisida", Pimec s'ha abocat en favor de la llista de Santacreu, creant una "confusió claríssima". Ha explicat que durant la campanya, diversos membres de la llista rival s'han referit a la mateixa com "la candidatura de Pimec". Fitó ha recordat l'oposició de Pimec a la Llei de cambres, l'aprovació de la qual és una "obligació".El vicepresident de la Cambra ha apel·lat alen les eleccions i ha assegurat que més d'un candidat d'Eines de País ha rebutper retirar la seva candidatura al ple de l'entitat, fet que ha qualificat d'"atac a la democràcia". Fitó ha explicat que estan estudiant aquests casos per si es pot emprendre alguna acció legal.Eines de País també s'ha mostrat molt crítica amb la impossibilitat de dur a termeamb la candidatura de Santacreu, que s'hi ha negat de forma repetida assenyalant que un debat és més propi d'una "elecció política". Però Fitó ha recordat els debats fets en organitzacions com el Cercle d'Economia. Ha considerat "satisfactòria" la campanya feta, en la qual han dut a terme més d'una vintena d'actes per tot el territori.La candidatura independentista ha posat també en valor l'aposta feta per lai la participació de les dones en la vida de les cambres, tot recordant que hi ha un 20% de dones dins el teixit empresarial català, mentre que Eines de País inclou un 30% de dones en la seva candidatura.Una de les claus d'aquestes eleccions serà la, històricament molt baixa. En les eleccions del 2019 va votar entorn d'un 4% del cens, molt més del que era habitual, que girava entorn l'1%. Fitó ha afirmat avui en la seva compareixença que els agradaria poder "doblafr" la participació i arribar a un 8 o un 9%.