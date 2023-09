La tempesta Daniel crea llacs en ple desert que són visibles des de l'espai

Una situació tràgica

La poderosa tempesta Daniel, que ha provocat almenys 5.200 morts i 8.000 desapareguts al nord-est de Líbia , ha generat un fenomen geològic i geogràfic de gran magnitud: ha creat llacs en ple desert, tan grans que són visibles des de l'espai. Les àrees inundades al desert oriental libidel programa europeu Copernicus, preses el 2 i el 12 de setembre.La primera mostra el territori desèrtic al sud de la Cirenaica completament cobert per la sorra. Deu dies després apareixen amples llits inundats que recorren el desert cap al sud, fins a crear en alguns casos grans llacs de color blau intens, segons les imatges fetes pel satèl·lit europeu.La tempesta Daniel és un cicló mediterrani de llarga durada que ha estat actiu durant més d'una setmana des que es va formar com un sistema meteorològic de baixa pressió al voltant del 4 de setembre.El nombre de morts per les inundacions a Líbia s'apropa als 6.000, encara amb una xifra indeterminada de desapareguts que algunes fonts estimen al voltant de les 10.000 persones. Concretament, el ministre d'Aviació Civil del govern de l'est del país, Hisham Abu Shekiwat, ha indicat en declaracions al mitjà libique fins ara han comptabilitzat més de 5.300 morts, per bé que ha considerat "probable" que la xifra augmenti "significativament".La catàstrofe desfermadaque van cedir la matinada de diumenge a dilluns a causa del temporal Daniel que està assotant la regió està deixant imatges devastadores de centenars de cadàvers surant cap al mar.va arrossegar part de la ciutat de Derna i, tres dies després del succés, ara la urgència és enterrar els cossos per evitar un nou desastre ambiental. Tot, eSi bé el conflicte es troba ara en un estat d'alto el foc, la situació dificulta l'obtenció de dades precises sobre la tragèdia.