Els morts pel temporal Daniel a Líbia freguen les 6.000 persones, encara amb milers de desapareguts

El nombre de morts per les inundacions a Líbia s'apropa als 6.000, encara amb una xifra indeterminada de desapareguts que algunes fonts estimen al voltant de les 10.000 persones. Concretament, el ministre d'Aviació Civil del govern de l'est del país, Hisham Abu Shekiwat, ha indicat en declaracions al mitjà libi Al Hadath que fins ara han comptabilitzat més de 5.300 morts, per bé que ha considerat "probable" que la xifra augmenti "significativament". La catàstrofe desfermada per les dues preses del riu Wadi Derna que van cedir la matinada de diumenge a dilluns a causa del temporal Daniel que està assotant la regió està deixant imatges devastadores de centenars de cadàvers surant cap al mar.



L'enorme quantitat d'aigua i fang que va lliscar riu avall va arrossegar part de la ciutat de Derna i, tres dies després del succés, ara la urgència és enterrar els cossos per evitar un nou desastre ambiental. Tot, en el context d'una guerra civil que s'allarga des de fa més d'una dècada. Si bé el conflicte es troba ara en un estat d'alto el foc, la situació dificulta l'obtenció de dades precises sobre la tragèdia.

Amb tot, organismes com l'han anunciat que el nombre depels aiguats a la ciutat de Derna podria de ser d'unes 30.000 persones. A altres zones afectades del país, com ara la ciutat de Bengasi, hi podria haver 6.000 desplaçats més.