Putin flirteja amb el programa nuclear nord-coreà en una trobada amb Kim Jong Un

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

El president de Rússia,, i el líder de Corea del Nord,, s'han reunit aquest dimecres al, a la regió russa d'Amur, en el que ha estat la prèvia de les negociacions entre les delegacions d'ambdós països per teixir. Sobretot, pel que fa a la cooperació bilateral i els llaços econòmics, així com els intercanvis comercials i culturals, a més de comentar-ne les postures i visions sobre l'actual situació regional i internacional.Durant la curta trobada, el líder nord-coreà ha agraït a Putin la seva invitació "malgrat estar ocupat", segons ha publicat l'agència de notícies russa TASS, i li ha transmès el seu interès en la. I és que l'escenari de la reunió no ha estat casual i el líder del Kremlin ha declarat queAixí, sobre la taula hi haurà també un possible acord per alque ha posat en alerta les principals potències internacionals, especialment els. Des de Washington, s'han succeït els últims dies missatges advertint Kim Jong Un perquè no assoleixi cap acord amb Moscou, ja que això suposaria unaper les autoritats nord-coreanes. El mandatari nord-coreà, però, ha expressat amb contundència que