Aragonès rebutja les «pressions antidemocràtiques» del PP contra l'amnistia

Reacció rotunda del president de la Generalitat,, contra els últims moviments del PP vers l', animats principalment per les declaracions de l'expresident popular José María Aznar i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i que han culminat amb la convocatòria d'una manifestació a la capital espanyola el cap de setmana del 23 de setembre , i una a Barcelona el 8 d'octubre. "Intenten pressionar des dels carrers amb pressions antidemocràtiques", ha valorat el cap de l'executiu en una atenció als mitjans des de Badalona, en la qual també ha convidat els populars a sortir de la "" i de "l'Espanya negra".Amb aquestes paraules ha descrit Aragonès els últims moviments. De fet, ha apuntat que tant Aznar com Ayuso amenacen "cada dia" Catalunya, i ha volgut deixar ben clar que l'amnistia, que negocien els partits independentistes de cara a la investidura de, és "inevitable" perquè és una "qüestió de democràcia". Què augura que passarà el president davant d'aquesta onada reaccionària de la dreta? "Trobaran una Catalunya dempeus, que planta cara per defensar la nostra llibertat, que planta cara a la dreta extrema que cada vegada es confon més amb l'extrema dreta. Si el que volen és continuar en aquesta línia, es trobaran que cada vegada a Catalunya més persones no només abraçaran la causa de l'amnistia i el referèndum, sinó de l'independentisme", ha previst.Preguntat explícitament per si considera que el líder dels populars,, coincideix en la línia dura del PP d'Aznar i Ayuso, Aragonès ha valorat que malgrat que moltes vegades hagi "vingut a Catalunya a vendre's com un", a la pràctica sempre acaba coincidint amb la part del Partit Popular que representen tant l'expresident del govern espanyol com la presidenta madrilenya. Aquest dimecres també, el president d'ERC,, ha acusat Aznar d'estar promovent un "". De manera similar es va expressar la portaveu del govern espanyol ahir,, que va assegurar que les declaracions de l'expresident són pròpies de "colpistes".I com estan lesper l'amnistia? De moment continuen amb l'hermetisme que requereixen les converses per arribar a un bon port, però Aragonès ha explicat que la proposició de llei que l'independentisme va portar -sense èxit- al Congrés dels Diputats en la passada legislatura és la "base" sobre la qual treballar. Ara bé, ha assegurat que els equips negociadors es troben, a hores d'ara, en l'inici de les converses.