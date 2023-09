Retiren de França l'iPhone 12 per emetre més radiació de la que es considera segura

Petició de retirada també a Espanya

establerts per l'Agència Nacional de Freqüències francesa (), cosa que significa que el cos humà absorbeix més radiació en el contacte amb aquest dispositiu de la qual es considera segura, i que ha motivat la seva retirada del mercat.L'ANFRper determinar la taxa d'energia de radiofreqüència que absorbeix el cos humà quan fa servir aquests dispositius, amb l'objectiu d'avaluar si compleixen els límits de la taxa d'absorció específica establerta per aquest organisme, considerada com a segura.L'anàlisi té en compte el contacte tàctil a unaper a aquesta taxa, és a dir, enganxat a les extremitats de l'usuari quan el té a la mà o guardat a la butxaca dels pantalons; i a una distància de 5 mm del cos, amb el mòbil guardat a la butxaca d'una jaqueta o en una bossa.Davant els dubtes sobre la seguretat de l'iPhone 12, l'Organització de Consumidors i Usuaris (, seguint la decisió adoptada pel govern francès aquest dimarts, tal com ha recollit en una nota de premsa enviada a Europa Press.A més a més, l'OCU ha demanat a les autoritats espanyoles i europees que revisin i confirmin les emissions d'aquest terminal en els diferents països membres, així com les de la resta de mòbils que hi ha actualment al mercat. Alhora, ha instat Apple ad'excés d'emissions en els terminals en ús

Altres notícies que et poden interessar