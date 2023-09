Desallotgen 150 persones per un avís de bomba al centre de Madrid

Avís de bomba al Centre de Madrid. La Policia Nacional ha desallotjat 150 persones després de rebre una amenaça de bomba en un edifici del Centre pel Desenvolupament Tecnològic i d'Innovació. L'alerta s'ha rebut aquest dimecres les 14:30 del migdia, durant la celebració d'un congrés de l'OTAN.Els agents han acordonat l'edifici, situa al carrer Cid número 4, i han tallat la circulació del voltant per corroborar si l'avís era cert. Segons les primeres informacions, l'amenaça d'un artefacte explosiu seria falsa. La policia ho han corroborat amb l'ajuda de guies canins.Entre les persones que han hagut de ser evacuades, tant de l'edifici com dels immobles i comerços propers, hi destaca la cimera del Programa de Ciència per la Pau i la Seguretat (SPS) que promou el diàleg i la cooperació pràctica entre els estats membres de l'OTAN i els països socis. Entre els ponents destacats s'hi trobaven membres de l'OTAN. També el cap de la Unitat de Programació i control de I+D, Óscar Jiménez, que depèn del Ministeri de Defensa.

