El TC tomba el recurs del PP en contra de la llei d'eutanàsia

El TC considera "inconsistent" l'argumentació del PP

Cop de porta del Constitucional als detractors de la. El(TC) ha rebutjat el recurs que elva presentar en contra de la normativa. Per segon cop, el ple del tribunal avala l'eutanàsia. Els magistrats conclouen que els arguments del PP són "inconsistents" i reiteren, com ja havien fet anteriorment en un recurs de Vox, que la llei és constitucional, perquè "el dret a la vida... no imposa al titular una obligació de mantenir-se en vida".Tan populars com el partit d'ultradreta compartien alguns dels arguments en contra de la llei, tot i que en el cas del partit d'Alberto Núñez Feijoo apel·laven envers la inconstitucionalitat de la norma amb arguments sobre l', que s'aplica en casos com l'avortament. Els magistrats han resolt el recurs amb dos vots en contra, considerant que estendre l'aplicació de l'objecció de consciència, recollit a la Constitució, a l'avala, com diu la llei, que només es poden apartar del procés aquells metges i sanitaris que intervinguin "de l'eutanàsia.La sentència, ambcom a ponent, ha comptat amb un vot particular concorrent de la progressista. Els conservadors Enrique Arnaldo i Concepción Espejel s'han remès al vot particular que ja van presentar en la resolució del recurs de Vox contra la llei, on expressen la sevaamb les conclusions de la sentència.Els populars argumentaven que la norma s'havia aprovat ambperquè havia estat impulsada pel grup parlamentari del PSOE, i no pel govern espanyol, per evitar els informes del, el, el Consell Fiscal i el Comitè de Bioètica. El TC considera que són queixesperquè la doctrina estableix que aquests informes no són preceptius.El PP també havia argumentat que la llei vulnera el. Els magistrats recorden que l'eutanàsia, o la prestació d'ajuda per morir, té base en valors,i drets fonamentals consagrats a la, i quea, encara que no sigui un dret de voluntat o llibertat que garanteixi el dret a la mateixa mort,".El TC també conclou que l'eutanàsia no es pot limitar, com volia el PP, als malalts terminals. I, a més, el TC desestima les impugnacions del PP que buscaven evitar que es poguessin acollir a l'eutanàsia les persones amb discapacitat.L'estat espanyol va ser un delsen l'aprovació d'una llei que regulés l'eutanàsia. En el moment de la regulació es va convertir en elque regula el dret a morir lliurement, juntament ambi el. PP i Vox hi van votar en contra i van presentar recurs. Fa uns mesos, el TC va resoldre el de Vox, que impugnava pràcticament tota la llei. La resolució del recurs del PP, més limitat a aspectes concrets, suposa l'aval definitiu a la normativa en l'àmbit estatal.