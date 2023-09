Com introduir la pràctica de l'esport a la rutina aquest setembre

El mes de setembre és un mes de retorns: tornar de vacances a la feina, a estudiar, a la ciutat. Però també és un mes de començaments: d'apuntar-se al curs d'italià que fa anys que es posposa, a classes de cuina o de dibuix o fins i tot per fer un gir laboral. A més, la represa de la rutina és una de les millors oportunitats per incorporar-hi hàbits saludables i, per tant, de fer més esport. El clima és més agradable que als mesos de juliol i agost mentre les hores de llum encara són generoses.



Les claus perquè l'esport sigui part del teu dia a dia

Tant si es vol començar a córrer, com fer classes de yoga o anar al gimnàs, hi ha una sèrie de consells per ajudar a iniciar-se en la pràctica esportiva i fer que es transformi en un hàbit. L'OMS recomana fer un mínim de 150 minuts d'activitat física per setmana. Això ajudarà a rebaixar els mals d'esquena i dolors musculars i ajudarà a tenir una qualitat del son més bona. També permet enfortir els ossos i les articulacions. Per incorporar-ho, hi ha una sèrie de claus, com ara la constància, la motivació o fer esport amb amics recomanades pel portal especialitzat Healthline.

Tria un esport que et motivi

Un dels errors més comuns és triar l'esport que creiem que necessitem en comptes de triar el que ens pot agradar. Encara que pugui semblar menys beneficiós, si en comptes d'apuntar-se a hit sessions al gimnàs s'opta per la natació, o esports amb un component lúdic, la motivació pujarà. Precisament, estar motivat és un element vital per aconseguir consolidar l'hàbit. L'esport s'ha de veure com una diversió i no una obligació. Cal enfocar-se en els beneficis del dia a dia.

Crea el teu propi pla d'entrenament

No tothom pot començar aixecant pesos de 20 quilograms al gimnàs. Cada persona parteix d'un punt de sortida diferent i obviar-ho pot acabar amb sobrecàrregues, estrès i fins i tot lesions. Per això és important planificar-se l'activitat física, desenvolupant els objectius que es volen complir i creant un pla d'entrenament personalitzat per poder fer-hi front. En aquest sentit, pot ser útil consultar un fisioterapeuta, o assessorar-se amb un entrenador personal per establir-se objectius concrets, a curt termini i plausibles.

Comença a poc a poc i sense pressa

Fes esport amb companyia

Començar a fer esport al setembre és un dels propòsits més comuns, però no tothom ho aconsegueix. Un dels motius té a veure amb anar massa ràpid. Això provoca desinflar-se a curt termini, tant en l'exercici físic com en l'aspecte psicològic. Els experts recomanen començar amb dues o tres sessions setmanals de durada moderada i, un cop adaptats, ampliar, tant les sessions com la intensitat.Fer esport amb els amics o amb família és una bona manera de convertir-ho en una activitat lúdica. Una de les millors maneres d'enganxar-se a la pràctica esportiva s'associa amb passar a formar part d'un grup, amb un objectiu i una disciplina compartida. Ras i curt: es converteix en una font recíproca de motivació.