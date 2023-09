Díaz descarta un acord exclusiu per a Catalunya: «També ha de donar sortida a Andalusia»

Mostra el teu compromís amb Nació.

Mentre les negociacions per la investidura deprenen forma discretament amb l'al centre del tauler polític, el reivindicat referèndum d'autodeterminació per a Catalunya no desapareix, però sí que perd protagonisme, especialment entre les fileres de les esquerres espanyoles. Ja al programa electoral d'aquest 23-J Sumar va esborrar la proposta de referèndum , al contrari del que havia incorporat Unides Podem en els últims temps, però ara fins i tot ara ha anat més enllà. Aquest dimecres, la líder del partit,, ha descartat un nou "" exclusiu per Catalunya, i ha reivindicat que ha de ser per a tots els territoris. "El nou acord territorial basat en el diàleg ha de resoldre Catalunya, però també donar sortida a Andalusia", ha dit en la seva intervenció durant la reunió del grup parlamentari, al Congrés.Per Díaz, aquest nou acord territorial universal per a totes les comunitats autònomes ha de buscar "", també entre les ciutats i el món rural, i no enfrontar poblacions. Abans de desgranar el seu model de nou acord territorial, Díaz sí que ha tingut unes paraules concretes per al conflicte català.Així, una vegada més ha insistit que la seva proposta és "", i també "avançar en la desjudicialització" iniciada en la passada legislatura. Díaz ha aprofitat, en aquest punt, per carregar per enèsima vegada contra les polítiques que elva imposar a Catalunya durant el procés. "Va ser una demostració palmària de l'abdicació de la política, mai hauríem d'haver arribat a aquest punt".Criticant la gestió del PP abans, Díaz també ha transitat fins a l'actualitat per censurar les últimes declaracions de l'expresident popular José María Aznar , contràries a l'amnistia. Díaz ha considerat que són una crida a la "rebel·lió", i ha convidat els membres de Sumar a donar "assossec" i a abordar els debats "en el marc constitucional i amb valentia". "Tenim la missió de donar tranquil·litat", ha afegit.