La Generalitat avala el Hard Rock si la química Ercros modifica les instal·lacions

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Elde la Generalitat ha emès un informe favorable al projecte del, però el condiciona a unes modificacions en les instal·lacions de l'empresaperquè en cas d'accident químic, el núvol tòxic no tingui afectació alEl 2020, elva aturar els plans delon s'havien d'ubicar els hotels i les àrees de joc a causa de la proximitat de laAra, des d'Empresa i Treball consideren que en dues de les parcel·les, l'A i la C, es poden dur a terme les actuacions, mentre que a la B i la D, on s'han de construir els, continuen sent. Per això, el departament condiciona el projecte a unes millores de seguretat dins la fàbrica d'Ercros.