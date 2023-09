Un home en estat crític després de perseguir el lladre del seu telèfon mòbil a Barcelona

Un home es troba en estat crític després d'haver perseguit el lladre del seu telèfon mòbil al districte de. Els fets van passar dimarts a la tarda al carrer Ciutat de Granada, segons ha avançat El Periòdico i han confirmat a l'ACN fonts dels. El lladre va sostreure el dispositiu mòbil a la víctima i va fugir. La víctima es va adonar del furt i va decidir perseguir-lo amb el seu vehicle.El ferit greu va aconseguir interceptar el, i va iniciar-se una baralla entre tots dos. Durant la discussió la víctima va resultari la van traslladar a unen estat crític. En arribar al lloc, elsvan comprovar que l'agressor havia fugit.La policia ha obert una investigació per esclarir el succés i localitzar-ne l'autor. Per ara, es desconeix tant elde la ferida com el pronòstic del ferit i greu i també si el lladre, finalment, es va endur el mòbil o la víctima el va poder recuperar.

Altres notícies que et poden interessar