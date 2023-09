Espectacle de drons a La Mercè 2023: data, horari i on veure'l

Les festes de la Mercè són a tocar. Durant una setmana, la capital catalana s'omplirà d'activitats i concerts a dojo a partir del 22 de setembre i fins al dia 25 de setembre. Enguany, compta amb un cartell reivindicatiu de la seva història, amb personatges il·lustres. Es mantenen els pilars, com ara la tradicional cursa de la Mercè, però també incorpora novetats. Una de les principals és l'espectacle de Drons organitzat per la companyia barcelonina Flock Drone Art.



Quin dia i hora és l'espectacle de drons de les festes de La Mercè?

On puc veure l'espectacle?

La coreografia de Drons anirà a càrrec de la catalana Flock Drone Art, especialitzada en aquest tipus d'esdeveniments. Hi representaran el Geometrics 200. Són unsno tripulats projectaran un espectacle de llums arran del litoral dibuixant un conjunt de figures al. L'empresa també ha tingut una presència destacada al Lloret Drone fest, que se celebra a la platja deper festa major. És el festival més importants dea tot l'Estat. En el cas de la Mercè, se celebrarà el diumenge 24 de setembre a partir de les 22 hores.

La representació es farà com a part del 24è festival piroctècnic de les Festes de la Mercè, que aquesta edició tenen a Kiev com a ciutat convidada, en solidaritat amb la guerra d'Ucraïna. Es tracta d'un festival propi dedicat als castells de focs, pel qual hi han passat empreses pirotècniques d’arreu del món. Com cada any, es podrà seguir a l'Espigó del Gas, a la platja de la Barceloneta.