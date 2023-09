Vero Boquete denuncia que el mòbil de Jenni Hermoso «va ser piratejat»

El sindicat de la lliga femenina també va intentar ser hackejada

💻 ⚠️ @Amanda91G Gutiérrez, presidenta de @futpro_es, denuncia en @ellarguero intentos de hackeo en sus dispositivos



🚨 "Hemos recibido intentos de hackeo en FutPro" pic.twitter.com/QlsARFrAwq — El Larguero (@ellarguero) September 12, 2023

Enèsima polèmica del, aquest cop amb acusacions d'intromissió a la privacitat. La futbolista de la, ha denunciat que el mòbil de Jenni Hermoso va ser hackejat. Hermoso va ser víctima de l'expresident de la RFEF, Luis Rubiales, qui li va fer un petó no consentit durant l'entrega de medalles per la victòria al Mundial de la selecció espanyola. Després de denunciar la situació la futbolista va rebre un cúmul de pressions per donar suport a Rubiales., sabíem que no hi havia normes.va ser hackejat: van tenir.", ha assegurat Boquete en una entrevista a Der Spiegel. La FIFA va suspendre a Rubiales del seu càrrec, i a més va prohibir contactar amb la davantera. "Va haver de buscar altres camins per contactar amb ella", considera la doble guanyadora de la lliga de campions.El sindicat que representa el futbol femení, l'Associació de Futbolistes Professionals () també ha fet públic que va tenir atacs pirates. En una entrevista a la Cadena Ser, la presidenta de l'entitat, Amandaha confessat que van haver de demanar ajuda professional per fer-hi front: "A FUTPRO hem hagut deperquè hem tingut intents de hackeig". La presidenta també va assegurar que el comunicat de la RFEF amb declaracions de Jenni Hermoso rebaixant els fets eren falses: "".

Mentre els escàndols se succeeixen, l'Audiència Nacional ja ha citat a declarar com a investigat l'expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales. Dilluns, el jutge Francisco de Jorge va admetre a tràmit la querella de la Fiscalia contra Rubiales, i aquest mateix dimarts l'ha citat a declarar per divendres a les 12 del migdia en la causa oberta per agressió sexual i coaccions.

Altres notícies que et poden interessar