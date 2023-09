ERC reclama a Sánchez un calendari per l'amnistia si no s'aprova abans de la investidura

Crítiques a Aznar

Seria possible aprovar unaabans de la investidura de? Aquesta és una de les qüestions que sobrevola les negociacions entre els partits independentistes i el PSOE. La majoria dels actors que formen part de les converses són conscients que el calendari és molt ajustat i que arribar a un ple d'investidura amb tot enllestit és pràcticament impossible. Carles Puigdemont, líder de Junts, va posar ara fa unes setmanes com a condició per començar a negociar , que la llei d'amnistia estigui damunt la taula. I ERC, el que demana a canvi de la investidura si no és possible aprovar l'amnistia abans, és un "". Així ho ha dit la número dos dels republicans a Madrid,, aquest dimecres en una entrevista a RTVE.La republicana també ha valorat les negociacions dels partits independentistes amb el PSOE, que de moment s'estan duent a terme sense cap mena de coordinació entre ERC i Junts . Malgrat això, Jordà ha dit que "" que hi hagués un, i ha remarcat que els dos partits "demanen exactament el mateix". De cara a la segona fase de negociació després de la investidura, Jordà ha obert la porta perquè Puigdemont formi part de la, que fins ara només havia comptat amb membres d'ERC del Govern. "Ens entendrem. Hem pujat un graó", ha assegurat.En referència a les declaracions de l'expresident del govern espanyol Jose María Aznar , Jordà ha qualificat de "bestiesa abismal" comparar "la voluntat de dipositar voluntats polítiques dins una urna" amb el terrorisme. I ha assenyalat que declaracions com aquestes fan que es "musculi" el moviment independentista. Així mateix, ha dit que està d'acord amb la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, que va acusar Aznar d'atiar comportaments "antidemocràtics i colpistes" per haver cridat a la revolta contra l'amnistia.Preguntat sobre si l'expresidentseria un bon mediador, primer Jordà ha dit que si l'Estat el proposa "li hauríem de donar el vistiplau" i que no li sembla una mala idea. Però després ha afegit que Zapatero és "art i part" i, per tant, ha posat en dubte que tingui una "objectivitat prou madura". "No sé si és el perfil adequat", ha afegit.Sobre el discurs de la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, en la manifestació de la Diada , la diputada d'ERC ha dit que no li van agradar les seves paraules perquè "". I ha considerat que el discurs de l'entitat independentista s'ha