El català, el basc i el gallec ja es podran utilitzar al Congrés la setmana vinent

La presidenta del Congrés,, signarà una resolució perquè el català, l'aranès, el basc i el gallec es puguin utilitzar ja al ple de la setmana que ve, entre els dies 19 i 21 de setembre, segons ha pogut saber l'ACN de fonts del. Per fer-ho possible la cambra baixa contractarà traductors i habilitarà un sistema de traducció simultània similar al que funciona des de fa anys al Senat. En aquest ple de la setmana que ve s'aprovarà, precisament, la reforma del reglament que estableix la possibilitat d'utilitzar les llengües oficials a tota l'activitat parlamentària. La data del 19 de setembre coincideix amb la celebració del Consell Europeu que decidirà sobre l'oficialitat del català a les instàncies europees La mesa donarà llum verda aquest dimecres a la tramitació de la proposició de llei de reforma del reglament signada peli acordada amb, que es debatrà i aprovarà en un ple extraordinari la setmana que ve, entre els dies 19 i 21 de setembre. En aquest ple, fruit de la resolució d'Armengol, els diputats ja podran fer ús de totes les llengües oficials als territoris de l'Estat, fet que inclou també l'aranès, en la línia del compromís que va assumir la presidenta del Congrés en el seu primer discurs després de ser elegida.Per fer-ho possible el Congrési establirà un sistema similar al del. El debat del dia 19 també obrirà un període de transició de "mesos" per anar adequant totes les instàncies del Congrés per a l'ús de les llengües cooficials.Tot plegat malgrat que els lletrats del Congrés van emetre aquest dimarts un informe que veu "molt difícil, si no impossible" aplicar la reforma "de manera immediata", però que avala la legalitat de la proposta i no troba impediments al fet que es tramiti per la via d'urgència. Fonts del Congrés destaquen que malgrat aquestes consideracions, els lletratsi sotmetre-la al ple en tramitació directa i lectura única, tal com sol·liciten els impulsors de la iniciativa.