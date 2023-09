Alliberen un treballador d'una hípica del Baix Penedès que explotaven en una quadra plena de fems

La Guàrdia Civil ha alliberat un treballador d'unaa qui explotaven. Les dues persones titulars d'aquest centre han estat detingudes per unEls detinguts aprofitaven la situació de vulnerabilitat de la víctima –de- i la seva situació irregular a l'Estat per mantenir-lo al recinte laboral, on. El treballador va ser captat a través d'un anunci d'un portal d'ocupació, ofert sota l'aparença d'un treball legal.La víctima tenia encomanades les funcions de, i les exercia. Aquesta persona havia de viure al magatzem de les quadres de cavalls, on s'emmagatzemavai altres. Per a la seva higiene personal i per cuinar, feia servir aigua que hi havia en un abeurador proper, sense cap mesura higiènica sanitària. Tampoc se'l va dotar d'equipament necessari per a les feines que havia d'exercir.Aquestes deficiències han ocasionat a la víctimade diversa índole, afectant els seus ulls i pell, pèrdua acusada de pes corporal, així com el seu estat emocional.La víctima estava sotmesa a aquesta explotació que fins i tot havia d'exercir les feines, encara que estigués indisposat o amb símptomes de malaltia. Un altre indici de la seva situació de vulnerabilitat era queDesprés de la investigació, la Guàrdia Civil juntament amb els serveis socials competents han gestionat la protecció de la víctima amb la consecució d'ajudes per a aquesta. Entre elles, la d'una solució habitacional digna, així com l'obtenció de permisos temporals de residència i treball.L'operació s'ha dut a terme en coordinació amb la Fiscalia de Tracta de Persones i Estrangeria a Tarragona, la Inspecció Territorial de Treball de Tarragona i la Fundació Cruz Blanca. Les diligències policials han estat lliurades al Jutjat d'Instrucció núm. 6 del Vendrell.

Altres notícies que et poden interessar