Cacen dos passatgers mantenint relacions al lavabo en un vol a Eivissa

Ibiza.- La policía arrestó dos pasajeros de EasyJet tras ser sorprendidos por un tripulante teniendo relaciones íntimas en el baño durante un vuelo desde Luton. Podrían enfrentar un mes de cárcel y €1,000.00 de multa. pic.twitter.com/hRML8PVOJM — 𝘊𝘰𝘯𝘳𝘢𝘥𝘰 𝘈𝘷𝘪𝘢𝘤𝘪ó𝘯 ✈︎ (@Conradoaviacion) September 11, 2023

Situació caòtica. Segons han publicat diversos mitjans,al lavabo en un vol d'easyJet que provenia de Luton i es dirigia a la zona balear.i diverses persones van enregistrar amb la càmera del seu mòbil tot el que passava a l'aparell. Una de les passatgeres va filtrar el vídeo a les xarxes socials, on ha generat rebombori.Dos dels treballadors de la companyia que operaven en aquell vol sorprenen la parella mantenint relacions al lavabo després que bona part de les persones que estaven dins l'avió escoltaven la situació.i la majoria de les persones poden veure què està passant a dins del lavabo. Les persones que estaven a pocs metres del lavabo podien escoltar-ho tot i van alertar els treballadors, que van decidir actuar.L'home, enxampat,quan s'adona que està exposat davant de tothom i la gent que veu l'escena acaba aplaudint, celebrant i cridant d'alegria per l'escena. Segons han explicat des de la policia britànica,i això pot suposar una multa considerable per a les dues persones implicades.

