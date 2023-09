Avancen la campanya de la vacunació de la grip i la Covid-19: aquestes són les noves dates

Mostra el teu compromís amb Nació.

El ministeri dedels diferents territoris de l'Estat han acordat avançar la campanya dedesprés de reunir-se aquest dimarts. Des del ministeri espanyol asseguren que en les darreres setmanes han detectat "un augment lleuger" de casos de coronavirus, encara que detallen que aquest pic "s'està actualitzant".La taxa "ronda"a l'Atenció Primària, 3 dels quals necessiten hospitalització. A l'actualització del document de recomanacions de vacunació aprovat aquest dimartsPel que fa a la població a la qual està destinada aquesta nova campanya de vacunació, s'hi inclou el personal "d'establiments sanitaris", c. Per la seva banda, fonts del Departament de Salut han indicat que en el cas de Catalunya ja era una previsió feta començar la campanya per les residències a finals de setembre, de tal manera que no hauran d'avançar cap tasca.