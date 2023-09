El sector dur del PP se suma a l'alçament d'Aznar contra l'amnistia: «Prou ja!»

Mostra el teu compromís amb Nació.

no acostuma a deixar en mans de l'atzar la tria dels missatges. Per això no és casualitat que aquest matí, a primera hora, hagi compartit a Twitter la intervenció que va fer aquest dilluns José María Aznar en contra de l'amnistia i a favor d'una mobilització ciutadana per evitar la desjudicialització definitiva del procés., ha exclamat la presidenta de la Comunitat de Madrid. Es tracta del segon moviment d'Ayuso en les últimes hores, perquè ahir ja va confirmar la participació en la manifestació del 8 d'octubre aen contra de l'amnistia que ha convocat. El sector més dur del PP, per tant, es mou en contra de qualsevol iniciativa que pugui adoptarper facilitar la seva investidura mentre, líder del partit, es mostra més prudent en públic.De fet, ahir el dirigent gallec, en una entrevista a Telecinco, va arribar a admetre contactes discrets amb Junts previs a la intervenció dedes de Brussel·les de la setmana passada, en la qual va fixar un llistó de màxims per facilitar la investidura de Sánchez. Feijóo se sotmetrà a la investidura els dies 26 i 27 de setembre, però tot indica que no tindrà els vots necessaris. És per això que el PP ja es prepara per l'escenari posterior al fracàs del seu president. El líder gallec, de moment, ha anunciat mocions en ajuntaments i parlaments en contra de l'amnistia, però no ha avalat la mobilització al carrer promoguda per Aznar.Què va dir l'expresident espanyol? Va al·ludi a la "conjuntura dramàtica" que viu Espanya i el "per a la seva continuïtat com a nació i com a estat sota l'imperi de la llei". Va advertir contra "una operació en marxa dei va afirmar que els governs sorgits dels acords "entre l'esquerra i el sobiranisme han acabat "esgotant" l'esperit constitucional. En un to apocalíptic, Aznar va proclamat que les concessions del socialisme són "el fet més destructiu" que s'ha "patit" en la vida política espanyola. "No es pot dependre de la voluntat d'un colpista", va assenyalar l'expresident del PP.La reacció del govern espanyol no es va fer esperar. La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, va va considerar d'una "absoluta gravetat" que Aznar fes aquest tipus de declaracions", que segons l'executiu delaten "i antidemocràtics més que els propis d'un expresident, i són incompatibles amb els principis democràtics i constitucionals". Rodríguez va afirmar que Aznar "vaels espanyols, utilitzant el major atemptat" a l'Estat -l'11-M- i va exigit a Feijóo una "rectificació".Sobre elde la intervenció d'Aznar, que es va produr en un acte de la fundació FAES, la ministra portaveu es va preguntar: "Què serà el següent, cridar a un". La portaveu va assenyalar que l'actitud d'Aznar amb motiu dels atemptats de l'11-M deixen l'expresident "sense cap tipus de credibilitat ni valor polític ni moral".