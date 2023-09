L'advocat de la víctima del crim de la Guàrdia Urbana denuncia Rosa Peral i Albert López per la sèrie de Netflix

, la nova sèrie de ficció de Netflix que explica, a la seva manera, el crim de la Guàrdia Urbana , es manté com la producció de la qual tothom en parla, tothom la reprodueix a la plataforma o tothom en vol saber més.una de les dues persones condemnades per l'assassinat de Pedro Rodríguez, intentés evitar que la sèrie sortís a la llum a través dels tribunals, ara es viurà un nou episodi judicial al voltant de l'èxit de Netflix.Segons avança Catalunya Ràdio, l'advocat de la víctima del crim ha denunciat Peral i Albert López, el segon condemnat, pels beneficis que tots dos puguin rebre de la sèrie que protagonitzen Úrsula Corberó i Quim Gutiérrez. També implicaria el documental de Netflix, Les cintes de Rosa Peral, que forma part d'una gran col·lecció de la plataforma.La mateixa Peral, però, no volia que la sèrie sortís a la llum. Segons va confirmar(TSJC), el jutjat de primera instància 54 de Barcelona va rebre la petició de mesures cautelars per part de Peral per aturar l'emissió de la sèrie, en el marc d'una demanda pel dret a l'honor. L'exagent de la Guàrdia Urbana, que compleix condemna de 25 anys de presó, assegurava queNetflix, però, no es va quedar de braços plegats davant l'intent de Peral de frenar una de les sèries més esperades a la plataforma. La companyia va avisar a principis de setembre que si el jutge paralitza l'estrena de la sèrie posarà una demanda per danys i perjudicis contra la protagonista del crim de la Guàrdia Urbana. A través d'un burofax, Netflix ha dit a l'exagent que el seu és un cas mediàtic i que la sèrie s'empara en la llibertat artística i de creació, i assegura que no hi ha cap motiu per "segrestar-la".

